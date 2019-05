Valgstederne er åbnet i Danmark

Klokken 9.00 søndag morgen er valgstederne åbnet over hele landet ved søndagens valg til Europa-Parlamentet.

Stemmestederne er åbne indtil klokken 20.00.

I alt 21 ud af EU's 28 medlemslande stemmer søndag til Europa-Parlamentet. I de øvrige syv lande er valget overstået.

Holland og Storbritannien stemte torsdag, Irland fredag, Tjekkiet fredag og lørdag, mens både Letland, Malta og Slovakiet afviklede valg lørdag.

Først når det sidste valgsted i EU lukker - det sker i Italien søndag klokken 23 - må valgresultaterne offentliggøres. Det er dermed fortsat uvist, hvordan borgerne har stemt ved de valg, der allerede er afviklet.

56,3 procent stemte sidste gang

Ved sidste valg til Europa-Parlamentet, som blev afholdt i 2014, stemte 56,3 procent af danskerne.

Dengang blev Dansk Folkeparti med spidskandidaten Morten Messerschmidt topscorer og fik fire mandater. Socialdemokratiet fulgte efter med tre mandater, og herefter kom Venstre med to mandater.

De Radikale, De Konservative, SF og Folkebevægelsen mod EU fik hver et mandat i Europa-Parlamentet.

Ved dette års valg er det niende gang, at danske vælgere skal udpege medlemmer til Europa-Parlamentet. Denne gang stiller to partier op for første gang. Det er Alternativet og Enhedslisten.

Også Liberal Alliance stiller op. Partiet har også tidligere stillet op til Europa-Parlamentet, men er hidtil ikke blevet stemt ind.

ritzau