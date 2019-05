Vælgerne på Nyboder Skole gik i ly fra det dårlige vejr for at stemme

På Nyboder Skole i København strømmer høj som lav, ung som gammel ind gennem døren til gymnastiksalen og søger ly for grå skyer og regndryp udenfor. Flere vader ind med barnevogn og børn i hånden, mens andre medbringer rollator og nogle kommer med høretelefoner i ørerne.

»Jeg håber virkelig, at folk kommer ned og stemmer, selv om det regner udenfor«, lyder det fra en ældre kvinde.

Ligesom mange andre steder i landet er Nyboder Skolens gymnastiksal i dagens anledning af Europa-Parlamentsvalg nemlig omdannet til valgsted, hvor det vil være muligt at afgive sin stemme om, hvem man ønsker skal repræsentere Danmark i EU frem til klokken 20.00 i aften.

Guldkandidaterne Tidligere stemmeslugere 1979: Poul Møller (K), 153.227 personlige stemmer. 1984: Else Hammerich (Folkebevægelsen), 156.145. 1989: Erhard Jacobsen (Centrum-Demokraterne), 116.875. 1994: Poul Schlüter (K), 247.956. 1999: Bertel Haarder (V), 180.974. 2004: Poul Nyrup Rasmussen (S), 407.966. 2009: Morten Messerschmidt (DF), 284.500. 2014: Morten Messerschmidt (DF), 465.758. Kilde: Folketingets EU-Oplysning.

Henne i hjørnet af gymnastiksalen er basketball-kurve, bordtennisborde, trampoliner og springmadrasser stablet oven på hinanden og et stort tæppe er klistret fast hen over gulvet, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen trasker afsted side om side med sønnen Bergur, som stiller op til Europa-Parlamentet for Venstre.

»Det er en hemmelig valghandling, men jeg tror da, at jeg får ballade derhjemme, hvis ikke der er fem stemmer på Bergur på det her valgsted«, sagde Lars Løkke til de fremmødte journalister, efter statsministeren havde afgivet sin stemme.

Foto: Jens Dresling

Mor bestemmer

Mens statsminister og søn giver interview uden for Nyboder skole, har frivillige tilforordnede travlt bag de opstillede borde inde i gymnastiksalen, hvor de fremmødte vælgeres valgkort veksles til 60 centimeter lange stemmesedler, hvor partier og kandidater står oplistet.

En af de mange fremmødte er 22-årige Cecilia Rasmussen. Hun får en stemmeseddel i hånden og forsvinder ind bag det blå gardin i valgboksen. Hun sætter sit kryds, folder sedlen, går ud på modsatte side af, hvor hun kom ind, og propper sedlen ned gennem den smalle brevsprække i de opstillede hvide papkasser, der er lukket med tape.

Foto: Jens Dresling

Foto: Jens Dresling

Cecilia Rasmussen har været lidt i tvivl, om hun overhovedet skulle stemme i dag, »for hvor meget betyder det egentlig, om jeg stemmer? Og når jeg samtidig ikke har sat mig så meget ind i det her valg, så følte jeg mig lidt usikker på, om jeg skulle gøre det«, siger den 22-årige førstegangsvælger.

»Men så sagde min mor, at jeg skulle. Og hun har jo ret. Det går jo ikke, hvis alle tænker ligesom mig, og man gerne vil have indflydelse, så må man også gå ned og stemme«, siger Cecilia Rasmussen.

En stemme for flygtninge

I alt er der 11.830 stemmeberettigede, som har mulighed for at sætte sit kryds i Nyboder Skolens gymnastiksal. Foran den ene væg, der er dækket af ribber, står en klassiske skoletavle. Med kridt er klokkeslæt skrevet op, og for hver time fremgår det, hvor stor en procentdel af de stemmeberettigede, som har været forbi.

Klokken 11.30 har 19,10 procent været en tur i stemmeboksen, ligesom 65-årige Karen Marie Bach-Vilhelmsen. Hun synes især, at EP-valget er vigtigt, fordi udfordringerne med flygtninge og indvandre i hendes optik ikke kan løses på nationalt plan.

»For mig er det vigtigt, at vi kommer til at se et EU, som fører en mere solidarisk og social politik, når det kommer til flygtninge. Det går ikke, at man overlader alle de stakkels mennesker til yderområderne i Europa. Vi bør have en form for fordelingsmodel mellem landene«, siger Karen Marie Bach-Vilhelmsen og tilføjer:

»Derfor har jeg stemt på en socialdemokratisk kvinde, men jeg er ikke sikker på, at jeg også vil stemme på Socialdemokraterne til folketingsvalget«.

Foto: Jens Dresling

Foto: Jens Dresling

37-årige Toke Rasmussen vil til gengæld gerne stemme på samme parti både til EP-valget og Folketingsvalget 5. juni, fortæller han, da han kommer ud af valgboksen.

»Jeg stemte på det samme parti, som jeg har stemt på ved de sidste tre valg - og det er til venstre for midten. Det er her, hvor jeg synes, at man finder de bedste løsninger på de globale problemer som klima og indvandring, der kræver, at politikerne samarbejder på tværs af lande«, siger Toke Rasmussen.

Overnationalt samarbejde

I alt 21 ud af EU’s 28 medlemslande stemmer i dag til Europa-Parlamentet. Hos de øvrige syv lande er valget overstået. Først når det sidste valgsted i EU lukker - det sker i Italien søndag klokken 23 - må valgresultaterne offentliggøres.

Ved sidste valg til Europa-Parlamentet, som blev afholdt i 2014, stemte 56,3 procent af danskerne. Ved dette års EP-valg er det niende gang, at danske vælgere skal udpege medlemmer til Europa-Parlamentet.

Per H. Jensen på 67 år har med undtagelse af én gang stemt, hver gang der har været valg til Europa-Parlamentet.

»Jeg stemmer til EP-valg, fordi EU repræsentere en institution, hvor man samarbejder internationalt, hvilket er vigtigt i forhold til at løse udfordringer som globalisering, forurening, migration og klima«, siger Per H. Jensen, som er fulgtes til valgstedet med 60-årige Annick Prieur.

»Jeg har stemt af mange af de samme grunde som Per. For mig er klimadagsordnen den allervigtigste. Og når vi kigger på miljøudfordringer, kræver det et overnationalt samarbejde«, siger hun.