Frederiksen satte kryds ved Kofod: Håber på et styrket Europa efter opbrud

Mette Frederiksen, der er formand for Socialdemokratiet, har søndag afgivet sin stemme til EU-parlamentsvalget. Sedlen blev udfyldt i Hareskovhallen i Værløse.

Krydset blev sat ud for partiets egen spidskandidat, Jeppe Kofod, fortæller hun.

Socialdemokratiet vil kæmpe for et styrket Europa, lyder det videre.

»Det er en urolig verden. Der er en aggressiv præsident i Rusland, og der er en præsident i USA, der i vores øjne trækker USA væk fra verdenssamfundet«, siger hun.

»Der er opbrud i Europa, og jeg håber på et styrket Europa«.

Hun nævner også, at der er kaos i Storbritannien i forhold til brexit og premierminister Theresa Mays afgang.

Frederiksen håber på, at en høj valgdeltagelse kan være med til at sikre et stærkt Europa.

ritzau