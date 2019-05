Første exitpolls: Spørgsmålet er, hvor stor katastrofen bliver for Dansk Folkeparti

Valgstederne er lukket, og både Megafon og DR er klar med de første exitpolls - altså meningsmålinger, hvor de har spurgt vælgere, hvilket parti eller kandidat de har sat kryds ved inde i stemmeboksene.

Megafon har spurgt 8.500 vælgere på valgsteder over hele landet og understreger, at usikkerheden for de store partier er plus minus tre procentpoint, og plus minus to procentpoint for de små partier.

Men de dugfriske exitpolls giver et lille fingerpeg om, hvordan partierne kommer til at klare sig, når stemmerne er talt op.

Dansk Folkeparti har i denne periode haft fire mandater, blandt andet på grund af stemmeslugeren Morten Messerschmidt. Men denne gang kan det ende med to pladser, lyder det i den første exitpoll fra Megafon.

DR’s exitpoll tegner endnu sortere for DF, for her opnår partiet kun til et mandat. Det 14. mandat går i DR’s måling til Socialdemokraterne i stedet for Dansk Folkeparti.

I både DR’s og Megafons exitpoll ser det ud til, at Det Konservative Folkeparti klarer skærene og får et enkelt mandat i Europa-Parlamentet. Partiet har ifølge de løbende meningsmålinger i valgkampen været på vippen til at miste sit mandat. Spidskandidat Pernille Weiss må vente nogle timer, før hun kender de endelige tal.

Farvel til liste N?

Et andet åbent spørgsmål har været, om det bliver Folkebevægelsen mod EU eller Enhedslisten der løber med et mandat til parlamentet. Noget tyder på, at det bliver Enhedslisten, det siger i hvert fald Megafons exitpoll. Også i DR’s exitpoll ser det ud til, at det bliver et farvel til Folkebevægelsen. Men igen er det små margener, som kan nå at flytte sig.

For SF har spørgsmålet været, om partiet kan få stemmer nok til at få to mandater. Megafons exitpoll tyder på, at Margrethe Auken får en partifælle med sig til Bruxelles.

De radikale kan muligvis sende to kandidater til Europa-Parlamentet og fordobler dermed deres tilstedeværelse i forhold til den sidste periode. Partiet er i valgforbund med Alternativet, som ikke ser ud til at komme ind.

Venstre står ifølge de første let usikre målinger til tre mandater. Det er cirka det samme, som partiet er blevet spået i meningsmålingerne, og et mandat mere end partiet fik ved sidste valg.

Når stemmerne tælles op i løbet af aftenen, bliver det først afgjort, hvor mange mandater partierne får, først derefter tæller man de enkelte politikeres stemmer.

I DR’s exitpoll får Socialdemokratiet fire mandater, mens det kun bliver til tre i målingen fra Megafon. Partiet var blevet spået tre, måske fire mandater i meningsmålingerne.

Liberal Alliance var ikke spået store chancer for at få et mandat, og heller ikke de to exitpolls viser stemmer nok til partiet.