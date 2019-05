Måling: EU-parlamentets gamle magtbastioner taber de afgørende mandater

Magtbalancen i Europa-Parlamentet kommer til at ændre sig i de kommende 5 år.

Den kristne konservative gruppe (EPP), der hidtil har været Europa-Parlamentets største og mest magtfulde gruppe står til at miste 44 mandater, viser en måling fra Europa-Parlamentet.

EPP vil stadig være størst, men nu kun med 173 sæder.

I Tyskland kan den konservative tilbagegang mærkes. Angela Merkels parti, CDU, og søsterpartiet CSU plejer at levere mange mandater til EPP-gruppen, men alliancen står til at gå 13,3 procent tilbage i forhold til sidste EP-valg fra 35,3 procent til 22 procent. De grønne partier står til at storme frem i Tyskland.

Brexit også haft stor indflydelse på de konservative mandater. Theresa Mays konservative parti står til at miste 8 mandater.

Der er i alt 751 mandater i Europa-Parlamentet.

Også den socialdemokratiske gruppe (S&D) ser ud til at miste stor indflydelse. 39 mandater kommer de ifølge målingen til at miste og vil have 147 tilbage. Dermed er de stadig næststørst.

Men de to store magtfulde grupper kan ikke længere danne flertal alene.

Blandt aftenens vindere er den liberale gruppe (Alde), der står til at gå fra 68 til 102 mandater.

Denne foreløbige model for sammensætningen af Europaparlamentet er parlamentets eget estimat lavet klokken 20.15, altså før alle valgsteder er lukket. Modellen bygger på exitpolls fra 12 lande (Østrig, Cypern, Tyskland, Grækenland, Irland, Malta, Holland, Bulgarien, Kroatien, Frankrig, Danmark og Rumænien) samt meningsmålinger foretaget før valget i de resterende 16 medlemslande.

EPP o0g S&D har traditionelt kunnet danne flertal alene, og de to grupper har derfor domineret EU politik, men i et nyt parlament vil de to store grupper være afhængige af mandater fra andre grupper, og her forudser de fleste eksperter, at den liberale gruppe Alde bliver tungen på vægtskålen.

Også den grønne gruppe kan blive tungen på vægtskålen, hvis målingen holder.

Europaparlamentsvalgets store fokus på klima har også givet den grønne gruppe medvind, og målingen fra Europa-Parlamentet spår dem en fremgang på 15 mandater.