Måling: Le Pen overhaler Macron ved EU-valg

Marine Le Pens parti, National Samling, ser ud til at blive størst ved det franske EU-valg. Det viser to valgstedsmålinger.

Partiet, der tidligere hed Front National, får ifølge målingerne 24,2 procent af stemmerne.

I en udtalelse opfordrer partiets kampagneleder, Jordan Bardella, til at danne en 'magtfuld gruppe' i Europa-Parlamentet.

- Fremgangen for vores allierede og fremkomsten af nye kræfter over hele kontinentet baner vej for dannelsen af en magtfuld gruppe i Europa-Parlamentet, siger Bardella.

Præsident Emmanuel Macrons midterparti, La République En Marche (LREM), ser ud til at få 22,4 procent.

Hvis tallene bekræftes, når alle stemmesedler er talt op, vil det betyde, at Le Pens parti får 24 pladser i EU-Parlamentet, mens Macrons parti får 23 pladser.

Ønsker et stærkt Europa

Andenpladsen til LREM er skuffende, men 'ikke en straf' fra vælgernes side, lyder det i en meddelelse fra præsidentpaladset, efter at valgstedsmålingen var offentliggjort klokken 20.

»Tallene er absolut ærværdige sammenlignet med, hvordan andre siddende regeringspartier har klaret sig ved tidligere EU-valg«, siger en embedsmand i det franske præsidentpalads til nyhedsbureauet Reuters.

Både Le Pen og præsident Macron har fremstillet EU-valget som en test på deres respektive visioner for EU.

Macron ønsker et stærkt og tæt integreret Europa baseret på liberale, demokratiske værdier, mens Le Pen kæmper for et Europa bestående af suveræne nationer.

Den grønne liste overrasker

En af overraskelserne i de franske valgstedsmålinger er, at den grønne liste, Europe Ecologie-Les Verts (EELV), ser ud til at få knap 13 procent af stemmerne og bliver dermed tredjestørst.

Ved valget for fem år siden fik de grønne 8,9 procent.

Også i blandt andet Tyskland og Irland ser miljøpartierne ud til at have klaret sig godt.

