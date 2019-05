Pia Kjærsgaard: Måske er det »alle de klimatossers« skyld

Dansk Folkepartis tidligere formand og nuværende formand for Folketinget Pia Kjærsgaard retter skytset mange steder hen i sin tale oven på de første valgstedsmålinger til Europa-Parlamentsvalget.

Der blev skudt mod EU, pressen og interessen for klimaet.

»Vi har været en del igennem. Vi har haft en Meld- og Feld-sag, som endnu ikke er afsluttet. Det er over tre år siden, den er begyndt. Vi sidder med r-ø-v-e-n på kogepladen. Det er ganske urimeligt, at sådan noget ikke er afgjort, at holde os hen på den måde. Og det er typisk EU-systemet bare at vente«, siger Pia Kjærsgaard.

Den tidligere formand og skaber af Dansk Folkeparti fortsætter derefter med en opsang til pressen, der også er til stede ved festen.

»Jeg kender jer pressefolk. I vil stå med spydige smil, når Kristian Thulesen Dahl (DF’s formand red.) kommer. I burde være meget mere saglige. Men I er velkommen uanset hvad. Vi er venlige mennesker«, sagde Pia Kjærsgaard:

»Men man diskuterer ikke med demokratiet og folkets valg. Måske er det alle de klimatosser. Alle dem, der går op i klima. Måske er det det, der har gjort det«.

Thulesen Dahl: Brexit har gjort danskerne nervøse

Senere kom partiformand Kristian Thulesen Dahl med sine kommentarer til de exitpolls, der foreløbigt giver partiet enten et eller to mandater.

»På valgaftenen for fem år siden lå vi og vippede mellem 3 og 4 mandater, og vi fik 4. Denne gang ligger vi og vipper mellem 1 og 2 mandater. Jeg tipper på to«, sagde partiformanden til tilhørernes jubel.

»Hvis det lykkes os, så er vi godt kørende. Så kan vi sende to folk afsted, og det vil være et rigtigt godt fundament for os«.

Kristian Thulesen Dahl pegede på klimaet og brexit som to mulige grunde til partiets tilbagegang:

»Denne gang har der været mere fokus på klima. Det kan godt være, at det koster Dansk Folkeparti stemmer. Men danskerne skal vide, at uanset, hvad der er oppe i tiden, så står vi fast på vores synspunkter«, sagde Kristian Thulesen Dahl.

»Vi må også erkende, at diskussionen om brexit har været svær for Dansk Folkeparti. Det har smittet af på danskernes synspunkt og gjort dem nervøse«.

ritzau