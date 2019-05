Kristian Thulesen Dahl tager valghug til efterretning

Valget til Europa-Parlamentet er blevet et skrækvalg for Dansk Folkeparti, der er gået fra fire til et mandat.

Det er et drøjt hug, Dansk Folkeparti har fået af vælgerne til europaparlamentsvalget. Ifølge valgprognosen er partiet blevet mere end halveret og er gået fra fire mandater til et.

»Vi må tage det til efterretning og kæmpe videre. Det kommer ikke til at få nogle konsekvenser i partiet, siger Kristian Thulesen Dahl efter valgnederlaget og fortsætter:

»Vi står på den politik, vi har, og så må vælgerne jo vælge. Selvfølgeligt føler jeg et medansvar for tilbagegangen. Men jeg ved ikke, om der er noget, vi skulle have gjort anderledes.

Kun at få et enkelt mandat er et skrækscenarie for Dansk Folkeparti. Anders Vistisen krævede længe at blive spidskandidat, men ledelsen i partiet insisterede på, at Peter Kofod skulle have den.

Det har sendt Peter Vistisen ned som nummer to og han ser dermed ikke ud til at komme ind.

Dansk Folkepartis formand tror dog ikke, at Peter Kofod kommer til at forlade sit mandat for at lade sin nære ven, Anders Vistisen, tage pladsen.

» Jeg tror nu nok, at Peter Kofod bliver perioden ud. Han er en, der kæmper kampen. Han er en god dreng«, siger Kristian Thulesen Dahl.

ritzau