Mette F.: Løkke skal ikke have chancen for tredje gang

Det blev Venstre, som vandt det første af to valg på ti dage. Det står klart, efter stemmerne er talt op ved EP-valget søndag aften.

Men det betyder ikke, at Venstre også vinder folketingsvalget.

Det siger Mette Frederiksen i sin første kommentar til valgresultatet:

»Jeg er glad for, at valgdeltagelsen har været høj, og at Socialdemokratiet er gået frem. Jeg vil gerne sige tillykke til Venstre, som har fået et godt valg«, siger Mette Frederiksen.

Hun siger samtidig, at Lars Løkke Rasmussen ikke bør »have chancen som statsminister for tredje gang«.

ritzau