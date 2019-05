Wilders Frihedsparti kollapser og ryger måske helt ud af EU-Parlamentet

Den hollandske højrepolitiker Geert Wilders og hans Frihedsparti ser ud til at miste samtlige fire pladser i EU-Parlamentet.

Det viser de foreløbige resultater, efter at 98 procent af stemmerne er talt op, skriver det hollandske nyhedsbureau ANP.

Da valgstederne lukkede torsdag, tydede valgstedsmålinger ellers på, at Wilders og hans parti ville få et enkelt mandat. Men det er tilsyneladende ikke tilfældet, viser optællingen.

Holland var et af de første lande, der stemte ved det europæiske valg torsdag, men stemmerne er først talt op søndag.

Socialdemokraterne bliver det største parti med seks af de 26 hollandske pladser i EU-Parlamentet, viser optællingen.

Dernæst følger premierminister Mark Ruttes liberale parti, VVD, og Kristendemokraterne, der får hver fire mandater.

EU-modstanderen Thierry Baudet, der stiftede sit parti, Forum for Demokrati, for kun to år siden, har taget stemmer fra Wilders og Frihedspartiet.

Forum for Demokrati ventes at få tre mandater, hvilket er lidt færre, end meningsmålingerne inden valget havde spået.

Også miljøpartiet GroenLinks (GrønVenstre) ser ud til at få tre mandater.

Blandt de øvrige partier, der er blevet valgt ind i EU-Parlamentet, finder man et parti for ældre borgere - 50 plus - og Dyrepartiet.

Valgdeltagelsen i Holland lå på knap 42 procent, rapporterer tv-stationen NOS. Det er 4,5 procent højere end ved valget for fem år siden og den højeste valgdeltagelse i Holland i 25 år.

ritzau