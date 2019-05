Venstre sluger halvdelen af stemmerne i Søren Gades hjemby

Det har tilsyneladende hjulpet på Venstres tilslutning i det vestjyske, at bysbarnet Søren Gade denne gang har stillet op til europarlamentsvalget.

Ifølge it-selskabet KMD, der står for den officielle optælling af valgresultatet, har Venstre fået 46,9 procent af stemmerne i Holstebro-kredsen.

Ved valget for fem år siden fik Venstre 21,7 procent af stemmerne.

De personlige stemmetal ventes først at blive talt og offentliggjort mandag, og det skal derfor understreges, at det natten til mandag er uvist, om Søren Gade rent faktisk har høstet nok vælgere til at blive valgt.

Den tidligere forsvarsminister har ved flere lejligheder vist sig om en stemmesluger, og særligt i det jyske er han populær.

Ved folketingsvalget i 2015 satte 28.916 af vælgerne deres kryds ved Søren Gade.

Samlet set har Venstre haft et forrygende valg og bliver det største danske parti med fire mandater, hvilket er en fordobling sammenlignet med 2014-valget.

Ifølge DR’s prognose får Venstre det 14. danske mandat i Europa-Parlamentet, når Storbritannien som følge af brexit forlader EU.

Både De Radikale og SF kan notere stor fremgang og går begge frem fra ét til to mandater. De Konservative og Enhedslisten får et enkelt mandat hver.

Ud over Liberal Alliance må Alternativet og Folkebevægelsen mod EU også vinke farvel til drømmen om Europa-Parlamentet.

