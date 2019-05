Dansker vinder første runde af borgmestervalg i tysk havneby

Den 46-årige dansker Claus Ruhe Madsen har vundet første runde ved borgmestervalget i den nordtyske by Rostock.

Det viser den endelige stemmeoptælling fra byens lokalvalg, der afholdes sideløbende med kommunalvalget i delstaten Mecklenburg-Vorpommern, som Rostock hører til.

Ruhe Madsen, der stiller op som løsgænger, har fået 34,6 procent af stemmerne. Hans nærmeste modstander, Steffen Bockhahn fra venstrepartiet Die Linke, har fået 18,9 procent af stemmerne.

Da ingen kandidat har fået mere end halvdelen af stemmerne, skal de to dyste om borgmesterposten i en ny valgrunde, der afholdes 16. juni.

»Jeg har svært ved at passe ind i en partiskuffe, har Claus Ruhe Madsen tidligere givet som forklaring på, hvorfor han stiller op uden for et parti«.

Vil modernisere havnefront og bygge teater

Flere partier har dog tidligere forsøgt at rekruttere danskeren som spidskandidat, men han har altså takket nej.

Hans politiske platform har især handlet om at modernisere havnebyen Rostock, der ligger ud til Østersøen, og som ifølge danskeren 'hænger fast i fortiden'.

Han vil for eksempel gøre byen mere attraktiv for virksomheder i andre lande langs Østersøen som for eksempel Danmark og Sverige.

Det skal blandt andet gøres ved at renovere havneområdet, satse på kollektiv trafik og cykelstier og gøre byen til frontløber med en række miljøpolitiske tiltag.

Og så skal der - hvis det står til Claus Ruhe Madsen - bygges et nyt teater.

Tilsyneladende har hans idéer været populære. I hvert fald ses han som klar favorit til at vinde anden valgrunde i midten af juni.

