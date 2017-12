Israels premierminister vil sætte dansk topchef på plads

Danskeren Kåre Schultz' beslutning om at afskedige tusindvis af ansatte i det israelske medicinalselskab Teva er kommet op på det højeste politiske niveau i Israel.

Premierminister Benjamin Netanyahu har indkaldt Schultz til et møde tirsdag eftermiddag for at drøfte den omstridte spareplan.

Netanyahu vil være ledsaget af tre andre ministre.

Det skriver avisen Globes på sin hjemmeside mandag.

På mødet vil Netanyahu stille to krav: De planlagte 1.700 fyringer i Israel skal reduceres, og Schulz skal opgive planen om at lukke to Teva-fabrikker i Jerusalem.

Det siger en kilde i regeringen til Globes.

Netanyahu og hans tre ministerkolleger vil forlange, at Teva i stedet lukker eller nedskalerer produktionen på en pillefabrik i Irland.

I modsætning til i Irland er Teva nemlig et nationalt symbol i Israel, forklarer regeringskilden til Globes.

»Det ses af det faktum, at hele landet har været oprørt i dagevis, samt at premierministeren personligt er gået ind sagen«, siger kilden og tilføjer:

»Det ville ikke ske andre steder i verden.

Teva-medarbejdere har reageret med arbejdsnedlæggelser og demonstrationer, siden spareplanen blev offentliggjort torsdag.

Schultz sendte i sidste uge et brev til Netanyahu, hvor danskeren beklagede afskedigelserne, men samtidig forklarede, at han ikke havde andre muligheder.

Teva, der er verdens største producent af generiske lægemidler, er økonomisk hårdt ramt af patentudløb på et af selskabets egne produkter, prispres på kopimedicin samt en gældsbyrde på 35 milliarder dollar fra et virksomhedskøb.

Det israelske LO har ifølge Globes beordret alle Tevas fabrikker lukket tirsdag i protest, og i parlamentet er et erhvervsudvalg indkaldt for at drøfte krisen i Teva.

Oppositionen er også ude med riven.

Abi Gabbay, formand for Arbejderpartiet i Israel, opfordrer Netanyahu til at gå hårdt til Kåre Schultz på tirsdagens møde.

»Premierministeren skal læne sig frem, se Tevas topchef i øjnene og uden omsvøb sige 'glem det. Du fyrer ikke 1700 mennesker i Israel'«, siger Gabbay til Globes.

ritzau