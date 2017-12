Pave Frans sammenligner flygtninge med Maria og Josef

Hvis du får en fysiker til bords under julemiddagen i aften, så kan hun nok ikke holde sig fra at fortælle om dette gennembrud, som har gjort os klogere på, hvordan vores univers er skruet sammen, og hvor ædelmetallet guld formentlig stammer fra.

For på en sensommerdag den 17. august blev verden ramt af efterdønningerne fra et voldsomt sammenstød mellem to neutronstjerner i form af gravitationsbølger og lys. Det er første gang nogensinde, at astronomer har målt både lys og lyd fra samme hændelse i rummet.

De to neutronstjerner, som smeltede sammen under sammenstødet og formentlig kollapsede til et sort hul, stødte ikke sammen i år. For stjerneparret befandt sig 130 millioner af lysår fra Jorden, så det vi blev vidne til på en sensommerdag i år skete altså på dinosaurernes tid for 130 millioner år siden.

Det var den amerikanske tyngdebølge-detektor Ligo, der først fik nys om det voldsomme sammenstød mellem de to neutronstjerner, som begge var en smule tungere end solen. Derefter blev der hurtigt pr. sms og e-mail sendt et varsel ud til et stort netværk bestående af 3.674 forskere fra 953 institutioner over hele verden og deriblandt forskere fra DTU Space og Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet.