10 narkoforbrydere dømt til døden foran tusinder af tilskuere

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, har i flere taler tilkendegivet, at kommunistpartiet fremover vil slå endnu hårdere ned på på kriminelle og andre, der truer den nationale orden.

Derfor er myndighederne bl.a. ved at etablere et landsdækkende overvågningssystem, der skal gøre det muligt for politiet at holde øje med alle borgere.

Men William Nee fra Amnesty vurderer, at det er svært at afgøre, om det er partiledelsen i Beijing, der på forsøgsbasis har givet ordre til de offentlige domsafsigelser i Lufeng, eller om det tværtimod er de lokale myndigheder, der har taget sagen i egen hånd.

»Præsident Xi har meget klart givet udtryk for, at myndighederne overalt i landet skal følge loven, så i den sammenhæng er det ret chokerende, at de offentlige domsafsigelser får lov til at finde sted«, siger han.

En forklaring kan dog være, at Lufeng og de omkringliggende byer er berygtede for at være et af Kinas helt store illegale centre for fremstilling af syntetisk narko – særligt de to stoffer ketamin og metamfetamin.

Det officielle kinesiske nyhedsbureau, Xinhua, skrev i sidste måned, at over en tredjedel af den metamfetamin, der bliver indtaget i Kina, fremstilles i området omkring Lufeng, og at hver femte familie her er direkte involveret i narkofremstilling.

Ifølge Xinhua har politiet alene i år beslaglagt 10 tons narko i området.

Mulig korruption

Den omfattende narkoproduktion kan forklare, hvorfor myndighederne i byen kan have et behov for at vise, at de gør noget.

Det er samtidig ikke uden grund, hvis de lokale partiledere i Lufeng frygter Beijings vrede. Narkoproduktion i det omfang, som der tilsyneladende er tale om, vil have svært ved at foregå, uden at politiet i en eller anden grad bliver bestukket.

Men de seneste år har den kinesiske præsident, Xi Jinping, indledt en krig mod korruption, som foreløbig har ført til fængsling af flere højtstående partifolk og undersøgelse af over en million partifunktionærer.

Det kan igen forklare, at der også tidligere har været offentlige domsafsigelser på det samme stadion i Lufeng.