»Verdens største korruptionsskandale«: Byggemastodont fordelte flere milliarder under bordet Byggegiganten Odebrecht betalte milliarder i bestikkelse til præsidenter, forretningsfolk og embedsmænd i 12 lande. Men hvem fik pengene? Efterforskningen er i gang.

Som tysk immigrant grundlagde Norberto Odebrecht i 1944 det byggefirma, der skulle blive det største og mest velansete i hele Latinamerika. Hans barnebarn Marcelo overtog firmaet efter sin far og fortsatte succesen. Da han for to år siden blev arresteret og anklaget for at stå bag, hvad anklagerne kalder »den største korruptionsskandale i verdenshistorien«, gik der derfor chokbølger gennem regionen.

For Marcelos Odebrecht indrømmede, at han havde brugt sin farfars firma til at spinde et net af korruption og bestikkelse ud over flere kontinenter og rundt om præsidenter, embedsmænd og banker. Milliarder af kroner blev fordelt under bordet i mindst 12 lande til gengæld for byggekontrakter og tjenester.

Byggemastodontens bestikkelser blev efterhånden så omfattende, at den i 2010 dannede en sektor til at håndtere den ulovlige aktivitet med navnet ’Afdelingen for strukturelle operationer’. Anklagerne lyder på, at milliarder af kroner fandt vej til beslutningstageres lommer i 10 latinamerikanske og 2 afrikanske lande.

I december sidste år valgte Odebrecht og dets søsterselskab Braskem at tilstå alt, sige undskyld og acceptere at betale den højeste bøde, der nogensinde er givet for korruption ved nogen domstol. Dommen faldt i en amerikansk retssal og lød på 24 milliarder kroner. Men dermed var sagen slet ikke slut. For hvem modtog egentlig alle de penge, som virksomheden så rundhåndet kastede i grams?