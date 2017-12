FN kritiserer aftale om evakuering af kræftramte børn i syrisk region FN anslår, at flere end 400 civile har brug for akut evakuering fra det østlige Ghouta i Syrien. I går kunne evakueringen af de første 29 begynde, men FN-rådgiver kritiserer aftalen bag evakueringen.

En akut evakuering af 29 syge civile - heriblandt kræftramte børn - i Ghouta-regionen i Syrien blev indledt i går.

Det kunne Den Internationale Røde Kors Komité oplyse.

Evakueringen er tilsyneladende resultatet af en byttehandel indgået mellem den lokale oprørsstyrke, Jaish al-Islam, og den syriske regering, som har belejret den østlige del af Ghouta, siden borgerkrigen brød ud. Den syriske regering har ifølge nyhedsbureauet Reuters tilladt evakueringen af 29 civile mod, at Jaish al-Islam har løsladt 29 fanger.

Børn som bytteobjekt

Den byttehandel får dog kritik af nordmanden Jan Egeland, der er generalsekretær for Norsk Flyktninghjelp og en af FN’s humanitære rådgivere for Syrien.

»Det er ikke en god aftale, hvis de udveksler syge børn med fanger. På den måde bliver børnene et bytteobjekt midt i krigen, og det må ikke ske. De har ret til at blive evakueret, og vi er forpligtet til at evakuere dem«, siger Jan Egeland til BBC.

FN har i knap to måneder bedt den syriske regering om tilladelse til at evakuere omkring 500 patienter, og har arbejdet på at få syge civile ud og mad og forsyninger ind i den belejrede region.

Ifølge generalsekretær i Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl, er det en del af krigsførelsen at lukke af for regionen og forsøge at ryge oprørsstyrkerne ud.

»Der er tale om en belejring, ligesom vi ser andre steder i Syrien. Man lukker områder af, som man forhindrer forsyninger og nødhjælpsarbejde i at komme ind. Det er en del af regeringens krigsførsel«, siger Anders Ladekarl til Politiken.

I Dansk Røde Kors vil man ikke forholde sig til byttehandlen, da man ikke kender indholdet af aftalen og hverken kan be- eller afkræfte den. Ifølge Reuters faldt aftalen på plads sent tirsdag.

Evakueringen fortsætter i dag

Indtil videre er 12 børn blevet kørt til hospitaler i Damaskus, og de resterende vil blive evakueret i løbet af i dag, skriver The Syrian American Medical Society (Sams) på Twitter.

Update from evacuations in besieged #EastGhouta: 12 children were evacuated from the area today to receive medical care in #Damascus. Remainder of evacuations will occur tomorrow. pic.twitter.com/OgwJJLqmVq — SAMS (@sams_usa) 27. december 2017

Men ifølge en en læge i nødhjælpsorganisationen, Mohamad Katoub, så er det vanskeligt at følge med, fordi de civile omkommer, før de når frem til dem.

»Den sidste var en pige på listen af de 29. I morges, da de lokale nødhjælpsarbejdere nåede frem til familien for at evakuere deres lille datter, fortalte familien, at deres datter var omkommet for få dage siden«, fortæller Mohamad Katoub til BBC.

Knap 400.000 mennesker lever i Ghouta, der er et af de få områder i Syrien, der stadig er oprørskontrolleret.

Centrum for omfattende giftangreb

Belejringen af præsident Bashar al-Assads regeringsstyrker betyder, at fødevarer og medicin er en mangelvare i bydelen. Det østlige Ghouta er et af de steder i Syrien, hvor mange civile fortsat er fanget i konflikten mellem styret og oppositionsstyrker.

I november intensiverede kampene, og de humanitære forhold i Ghouta blev forværret. Mindst 202, hvoraf 47 er børn, er blevet dræbt i løbet af den seneste måned, oplyste Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder tidligere i december.

Det var i Ghouta, at et giftgasangreb i 2013 kostede hundredvis af mennesker livet. Ansvaret for det kemiske angreb er af internationale rapporter blevet placeret hos den syriske præsident, Bashar al-Assad.