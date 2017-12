Ydmygelsen bare fortsatte og fortsatte: »Hvorfor boller du ikke med kvinder« Politiet i Indonesien har indledt en forfølgelse af homoseksuelle for at tækkes islamister, der vinder stadigt mere frem.

»Er du bøsse«.

»Hvorfor boller du ikke med kvinder«.

»Hvad er nydelsen ved at blive kneppet i røven«.

Rækken af stærkt ydmygende spørgsmål fra de bevæbnede politifolk fortsatte og fortsatte.

En aften i begyndelsen af oktober i år var 37-årige Kristofer taget på homosaunaen T1 Harmoni i centrum af den indonesiske hovedstad Jakarta.

I et land, hvor det bliver stadig sværere at leve som homo- og transseksuel, var saunaen en mulighed for at møde andre mænd og have sex.

Vi er på vej til at se homo- og transseksuelle blive presset tilbage i skabet King Oey, grundlægger af Indonesiens største LGBT-organisation, Arus Pelangi.

Men aftnen endte med at udvikle sig til et mareridt.

»Jeg stod med et håndklæde om livet og talte med en anden mand, da politiet pludselig stormede saunaen«, fortæller Kristofer, der som mange andre i Indonesien kun har ét navn.

Dernæst blev alle 51 gæster og ansatte gennet sammen, hvorefter ydmygelserne væltede ned over dem.

»Politifolkene råbte til os, at vi ville brænde op i helvede«, siger Kristofer.

»Mit hjerte var ved at eksplodere. Så hårdt bankede det af skræk«.

Alle i saunaen blev anholdt og ført hen til en politistation, hvor de fik konfiskeret deres mobiltelefoner, så ingen fik mulighed for at ringe til en advokat eller til pårørende.

Ingen sigtelse

Kristofer fik aldrig at vide, hvilken lov han havde overtrådt. Hensigten var tilsyneladende udelukkende at udøve ren ren chikane.

Foto: Claus Blok Thomsen Kristofer blev anholdt på homosaunaen T1 Harmoni. Han tør ikke vise sit ansigt af frygt for repressalier fra islamister og politiet.

Kristofer blev anholdt på homosaunaen T1 Harmoni. Han tør ikke vise sit ansigt af frygt for repressalier fra islamister og politiet. Foto: Claus Blok Thomsen

På stationen arrangerede betjentene en pressekonference, hvor han og de andre anholdte blev vist frem, så både aviser og tv-stationer kunne fotografere dem.

»Jeg forsøgte at dække mit ansigt med min trøje«, siger Kristofer, mens journalister stillede spørgsmål til ham om, hvad han havde lavet på saunaen, og hvor meget han havde betalt for at komme ind.

Først efter 22 timer blev han og de øvrige fra saunaen løsladt – og kun fordi de gav politiet alle de penge, de havde på sig.

Islamister ønsker kalifat

Indonesien er det land i verden med den største muslimske befolkning, og hidtil har landet været kendt for at praktisere en meget moderat og tolerant form for islam. Men de seneste år har yderligtgående islamistiske organisationer vundet stærkt frem, som kæmper for at omdanne Indonesien til et kalifat med streng sharialovgivning.

Islamisterne har i særlig grad vendt deres vrede mod homo- og transseksuelle, fordi de er lette at udpege som gruppe, og fordi de nemt kan bruges i islamisternes propaganda om, at Indonesien har fjernet sig fra islam og underkastet sig dekadente, vestlige værdier.

Værst står det til i Aceh-provinsen, hvor den indonesiske regering som det foreløbig eneste sted i landet har tilladt indførelsen af sharialovgivning. Her blev to mænd i begyndelsen af 20’erne for nyligt pisket offentligt for at have haft sex sammen. Efterfølgende blev optagelser af deres afstraffelse lagt ud på YouTube og andre sociale medier.

Foto: Juanda Heri/AP To unge mænd blev i maj i år pisket offentligt i Aceh-provinsen for at have haft sex med hinanden. På dette billede ses den ene af mændene under afstraffelsen.

To unge mænd blev i maj i år pisket offentligt i Aceh-provinsen for at have haft sex med hinanden. På dette billede ses den ene af mændene under afstraffelsen. Foto: Juanda Heri

»Jeg har talt med de to mænd, og de er begge blevet fuldkommen traumatiserede. De er bange for at blive genkendt, hvis de bevæger sig ud blandt andre mennesker«, siger Andreas Harsono, som er researcher for den indonesiske afdeling af menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch.

For ikke at støde de islamistiske organisationer og deres millioner af tilhængere fra sig er den indonesiske regering begyndt at overtage deres fortolkning af moral og etik.

Sidste år bad Indonesiens vicepræsident, Jusuf Kalla, FN’s Udviklingsprogram om at indstille støtten til LGBT-organisationer i landet. Forinden havde han ifølge avisen Jakarta Post udtalt, at organisationerne ikke var i overensstemmelse med Indonesiens »sociale værdier«.