Myndigheder afviser Roy Moore og blåstempler demokratisk valgsejr i Alabama Republikaneren Roy Moore tabte valget om Alabamas ene plads i Senatet. Det bekræfter valgmyndighederne.

En lang og dramatisk valgkamp om et sæde i det amerikanske senat har torsdag nået en foreløbig afslutning.

Dommer Johnny Hardwick har ved en domstol i Alabama afvist den republikanske politiker Roy Moores klage over resultatet af valget til den ene af delstatens to pladser i det amerikanske senat.

Og torsdag aften dansk tid har valgmyndighederne i Alabama bekræftet, at Doug Jones vandt valget. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Moore tabte valget 12. december i den konservative amerikanske delstat Alabama. Det blev vundet af demokraten Doug Jones. Siden forsøgte Roy Moore ved et sagsanlæg at få resultatet erklæret ugyldigt.

Det er første gang i over et kvart århundrede, at en demokrat skal repræsentere Alabama i Senatet.

Anklaget for misbrug af unge kvinder

Moore var i forvejen kendt for at være en excentrisk kandidat. Men hans kampagne blev for alvor afsporet, da avisen Washington Post kunne afsløre anklager om, at han tidligere i sit liv havde misbrugt sin magt som offentlig anklager til at forulempe mindreårige og unge kvinder seksuelt.

Moore betegnede anklagerne som 'fake news' - falske nyheder.

Den 70-årige Moore har på intet tidspunkt erkendt at have tabt valget. Og onsdag lagde han sag an ved en distriktsdomstol i Montgomery.

Der foregik valgsvindel, som kan have frataget ham valgsejren, hævder Moore i sin stævning.

Det var 20.000 stemmer, der skilte ham og den demokratiske kandidat.

Med sin stævning onsdag forsøgte han at forhindre Alabamas guvernør og statens myndigheder i at give den endelige bekræftelse af resultatet inden deadline torsdag.

Ifølge Moore har tre eksperter over for ham bekræftet, at 'der foregik uregelmæssigheder på 20 procent af valgstederne i Jefferson County'. Han mente, at hele valgets udfald kunne ændres, hvis resultatet på de tre valgsteder blev korrigeret.

Demokraternes valgsejr i Alabama betyder, at republikanernes flertal i USA's senat i det nye år bliver papirtyndt - 51-49 i republikanernes favør.

ritzau