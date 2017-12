Hvorfor kalder Erdogan pludselig Merkel for en gammel ven? Tyrkiets præsident Recep Erdogan bløder op overfor Europa. Måske føler han sig isoleret. Måske ønsker han en forbedret toldunion. Måske er der også bare langt til næste valg.

I foråret kaldte han Holland for en bananrepublik, hvor der bor nazister. Han benyttede også sin foretrukne fornærmelse om tyske politikere, som han beskyldte for nazi-metoder. Han kaldte i det hele taget det europæiske kontinent for »fascistisk og ondt«.

Dengang i april skulle tyrkerne stemme om præsident Recep Erdogans forfatningsændring, der i Vesten blev hårdt kritiseret som et udemokratisk skridt i retning af autokrati. Erdogan fortsatte konflikten efter afstemningen. I juni forhindrede den tyrkiske regering tyske politikere i at besøge tyske soldater på Incirlik-basen i Tyrkiet. Op til det tyske parlamentsvalg i september advarede han tysk-tyrkere mod at stemme på partierne CDU, SPD og De Grønne, som han kaldte »fjender af Tyrkiet«.

Ikke længere. Tværtimod. I denne uge overskrev Recep Erdogan den nyere historie med slettelak og roste i et interview med den tyrkiske avis Hürriyet den tyske kansler Angela Merkel fra CDU.

»Vi har ingen problemer med Tyskland, Holland eller Belgien. Tværtimod, enhver der er i regering i de lande, er mine gamle venner«, sagde Recep Erdogan, der stillede Tyrkiets mål op således: »Vi skal mindske antallet af fjender og øge antallet af venner«.

Umiddelbart efter interviewet normaliserede Tyrkiet visum-udstedelsen overfor USA. Fanger er blevet frigivet.

Flere iagttagere af Tyrkiet ser det som Erdogans forsøg på at komme ud af en selvpåført diplomatisk isolation. Recep Erdogan har på det seneste besøgt mindre lande som Grækenland, Polen, Sudan, Chad og Tunesien, men siger i interviewet, at han håber på et besøg hos Frankrigs præsident Emmanuel Macron, der i øjeblikket har en lederrolle i EU.

Den danske journalist og forfatter med kurdiske rødder Deniz Serinci fortæller, at det tyrkiske regeringsparti AKP i øjeblikket på tyrkisk tv forsøger at imødegå indtrykket af et isoleret Tyrkiet.

»Det er frygten for at blive isoleret, og så er det også fordi, der alligevel ikke er noget valg her og nu. Læg mærke til, at der fra 2014 til 2017 har været det ene valg efter det andet i Tyrkiet. Det næste er om halvandet år. Nu behøver han ikke at spille på de nationalistiske følelser ved at lægge sig ud med Europa. Nu har han lagt sig ud med så mange, at han har brug for flere venner« siger han.

Deniz Serinci ser også en sammenhæng til en anden ny melding. De seneste måneder har Erdogan talt utydeligt om Syriens brutale præsident Bashar al-Assad, mens han har forsøgt at finde en løsning på borgerkrigen sammen med Rusland, der støtter Assad. Nu har Erdogan taget bladet fra munden og kaldt Assad en terrorist, der må væk.

Efter lang tids bejlen mod øst, justerer Erdogan kursen lidt mod vest, men man skal ikke overvurdere uenigheden med Moskva, vurderer Deniz Serinci.