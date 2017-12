Google lod klimabenægtere fremstå som de mest relevante Klimabenægtere med ukendte økonomiske bagmænd har betalt for at få overskrifter som »svindelnummer« til at ligge øverst på resultatsiden.

En googlesøgning på 'klimaforandringer' og 'global opvarmning' kunne - indtil for ganske nylig - give det noget overraskende resultat, at de mest relevante hjemmesider om emnet benægter klimaforandringer og kalder klimaforskningen et svindelnummer, skriver New York Times.

I det link, der dominerer toppen af resultatsiden, lød overskriften: »Forskere sønderknuser klima-alarmen«. Og med lidt mindre typer: »Ikke en eneste anerkendt forsker er enig i FN's globale opvarmningsdagsorden«.

Andre hjemmesider, der fortæller om den globale konsensus, der støttes af langt de fleste eksperter og forskningsinstitutter i verden, bliver skubbet længere ned på siden.

Hvis man følger Googles første link, lander man på en hjemmeside med en »Nobelpris-vindende fysiker«, der mener at »den globale opvarmning er pseudovidenskab«. Derefter kommer en lang liste med andre forskere, der angiveligt deler synspunktet.

Hjemmesidens formidler efter eget udsagn »den realistiske del af klimadebatten. CO2 er et resultat af menneskets vejrtrækning og nærer planter, IKKE et forurenende stof«, står der.

I Googles søgeresultater står der et 'Ad' foran hjemmesidens url (defyccc.com/scientist). Det betyder, at Google har taget penge for at lægge netop det link i toppen af resultaterne, når folk søger på klimaforandringer og global opvarmning.

Men det er ikke alle, der får samme resultat. Annoncerne er skræddersyet til at ramme bestemte målgrupper, der blandt andet defineres af brugerens søgehistorik og hvilke hjemmesider, brugeren tidligere har besøgt.

Det er en central del af Googles forretningsmodel, der øger annoncernes relevans for den enkelte bruger og dermed gennemslagskraften for annoncøren. Men det bidrager også til, at søgninger efter information giver resultater, der afspejler brugerens holdninger.

New York Times’ klimakorrespondent fik umiddelbart ingen annoncer for klimabenægterne. Men da samme journalist skjulte sin historik og søgte anonymt, dukkede annoncerne for klimabenægterne frem.

En talsmand for Google siger til avisen, at firmaet jævnligt fjerner annoncer, der bryder med retningslinjerne mod vildledende indhold. Og efter henvendelsen fra New York Times er annoncerne tilsyneladende blevet fjernet. Politikens søgning på ’climate change’ og ’global warming’ gav ingen annoncer fra klimafornægtere i søgefeltet, heller ikke ved en anonym søgning.

Politisk censur

De retningslinjer, talsmanden for Google henviser til, giver strengt taget ikke grundlag for at fjerne annoncer med politisk indhold. Retningslinjerne handler om markedsføring, salg og betaling for varer og tjenester.

Manden bag hjemmesiden DefyCCC hedder Leo Goldstein og det er ikke første gang, Google har fjernet hans politiske annoncer. I december gik det ud over hans angreb på venstrefløjen op til senatsvalg i Alabama. Han oplever det som politisk censur.

»Google har blandet sig i senatsvalget i Alabama til fordel for demokraten Doug Jones«, skriver Leo Goldstein på hjemmesiden, der viser den tidligere bandlyste annonce.

’Venstrefløjen fører smædekampagne og slår ihjel’, lyder det. Annoncen domineres af et billede af et skudhul, der angiveligt er opstået et forsøg på myrde en klimaskeptisk forsker. Det skulle være sket under demonstrationen ’march for videnskab’ imod præsident Trumps klimapolitik.

»Tilsyneladende har Google besluttet at forbyde budskaber, der støtter den republikanske kandidat, så vidt muligt«, skriver Leo Goldstein.

Goldstein bekræfter overfor New York Times, at han får støtte til at drive siden, men vil ikke oplyse hvor pengene kommer fra, eller hvor mange det drejer sig om. Annoncerne hos Google har dramatisk øget trafikken til hans side og er klart det bedste sted at annoncere, siger han.