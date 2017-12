10 udenlandske turister dræbt i flystyrt i Costa Rica

FOR ABONNENTER

Jeg havde givet Helena et løfte om, at når hun kom fri af respiratoren, skulle vi give hinanden det skønneste og længste abeungekram, det kaldte vi det, når vi gav hinanden kæmpe dejlige kram, og jeg havde lovet hende, hun skulle hjem.

De løfter kunne jeg ikke holde, og det tætteste, vi kom på et kram igen, var, da Helena blev sluppet fri af dialysemaskine, respirator, sonder og andre slanger, der havde overtaget alle hendes krops funktioner på Odense Universitetshospital.

Selv om Helena kun var tre, næsten fire år, havde hun været igennem mange indlæggelser og været i respirator før, for hun var født med muskelsvind.

Da lægerne havde målt sig frem til, at hjerneaktiviteten var væk, at hendes organer var holdt op med at fungere, fik hun endelig lov til at komme over i mine arme og dø. Hun trak vejret få gange i min arme og døde. Ind- og udåndinger, og så stilhed. Så var livet forsvundet.