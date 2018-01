Ny politistyrke i Vietnam på 10.000 mand skal overvåge Facebook Vietnameserne elsker Facebook og andre internettjenester. Men nu frygter myndighederne, at Facebook kan bruges til at skabe kaos i landet.

Myndighederne i Vietnam indleder det nye år med at oprette en ny politistyrke - Force 47 - med foreløbigt 10.000 ansatte, som skal overvåge internettet generelt og i særdeleshed sociale medier som Facebook.

Vietnam er et militærdiktatur og et af de få lande i verden, der stadig er en kommunistisk etpartistat, og i sidste uge sagde den højtstående general, Nguyen Trong Nghia, ifølge avisen Tuoi Tre News, at Vietnam »skal være parat til at kæmpe imod forkerte holdninger hvert sekund, hvert minut og hver time«.

Når det kommer til ytringsfrihed, har Vietnam hidtil været en mærkelig hybrid, fordi landets ledelse på den ene side er kendt for at slå hårdt ned på kritikere. På den anden side har over 60 procent af Vietnams mere end 90 millioner store befolkning adgang til internettet, og Vietnam er et af Facebooks ti største markeder i verden med mere end 52 millioner aktive brugere.

Tidligere havde ledelsen overvejelser om at lukke store dele af internettet ned Phil Robertson, Human Rights Watch

Men nu er myndighederne igang med at stramme grebet, og i sidste uge talte general Nguyen Trong Nghia, der samtidig er næstkommanderende for militærets politiske afdeling, om, at »fjenden udnytter internettet til at skabe kaos«, uden at han dog kom ind på, hvem fjenden er, og hvilket kaos der skulle være tale om.

Facebook vigtig for økonomien

Phil Robertson, som er vicedirektør for Asienafdelingen i menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch, mener, at oprettelsen af den nye politistyrke er udtryk for, at den vietnamesiske ledelse forsøger sig med en ny strategi til at kontrollere internettet.

»Tidligere havde ledelsen overvejelser om at lukke store dele af internettet ned, men ledelsen har formentlig indset, at det ud over at være teknisk meget vanskeligt ville vække stor folkelig vrede. Derfor har ledelsen nu besluttet at koncentrere indsatsen om at gå efter dissidenter«, siger han.

Tusindvis af mindre virksomheder i Vietnam bruger Facebook og andre sociale medier til at nå ud til deres kunder, og derfor vil en indskrænkning af internettet hurtigt medføre store økonomiske tab og true landets vækst, der med sine 6,8 procent sidste år er en af Asiens højeste.

Samtidig vil det være svært for de vietnamesiske myndigheder at forhindre uønsket indhold i at blive lagt ud, fordi de servere, som bl. a. Facebook benytter, befinder sig uden for Vietnam.

Dermed har ledelsen i Vietnam været tvunget til at finde andre kontrolmekanismer end Kina, der har oprettet en effektiv firewall, blokeret Facebook og andre udenlandske selskaber og kun tilladt kinesiske sociale medier at operere under streng kontrol.

Kopi af Thailand

I stedet forsøger Vietnam at gå i samme spor som bl. a. den militærkontrollerede regering i Thailand, som de seneste år har øget straffen kraftigt for at udtrykke kritik af styret. Samtidig er den thailandske regering igang med at bruge 25 millioner kroner på at købe udstyr, som skal gøre myndighederne i stand til at overvåge de sociale medier, hvilket går hånd i hånd med et nyt lovforslag, som skal udvide myndighedernes adgang til at kunne bryde ind i private computere.