Fra Sverige til USA: Hvordan ser ghettodebatten ud i andre lande? Synet på indvandrerkvarterer varierer markant i de vestlige lande. Her er de emner, der fylder mest i ghettodebatten i Sverige, Holland, Tyskland, Frankrig og USA.

Sverige

Boligmangel. Sverige har en relativt stor andel af indvandrere fra ikke-vestlige lande, i forhold til at landet ikke har tidligere kolonier. Desuden tog landet en forholdsmæssigt meget stor andel af flygtningestrømmen i 2015.

Indvandrerområderne er kendetegnet ved, at de – som det også ses i Frankrig – ikke findes så meget i kvarterer i den indre by, som de ses i kæmpemæssige bebyggelser i forstæderne, der ofte er opført efter en samlet plan i 1960’erne og 1970’erne. Blandt eksemplerne er Hjällbo uden for Göteborg og Rinkeby uden for Stockholm. Bydelen Rosengård i Malmø er blandt andet blevet kendt for, at fodboldstjernen Zlatan Ibrahimovic voksede op der, men også for drab og vold.

Den svenske debat har været præget af, at der har været politisk modstand mod at tale om etnicitet som faktor i problemerne. Den aktuelle debat handler også om, at man ikke har boliger til alle de nye flygtninge og indvandrere – og at man med nybyggeri til dem risikerer at bygge nye socialt udsatte områder.

Holland

Ombygning. Fortiden som kolonimagt giver landet en række etniske grupperinger, der ligesom i Frankrig klumper sig sammen i de samme boligkvarterer med store problemer til følge. Det sker særligt i Hollands store sociale boligbyggeri, der udgør hele 32 procent af alle boliger i landet.

Holland anses for at være førende inden for forsøg på at fjerne problemerne ved hjælp af nedrivninger og ombygninger. Mest kendt er de såkaldte garden cities, hvor man river op mod halvdelen ned inde i de enkelte bebyggelser og bygger nye boliger af anden slags og med andre ejerformer. Metoden er i Danmark kendt fra Gellerup ved Aarhus, men foregår i langt større skala i Holland. Bydelen Westelijke Tuinsteden i Amsterdam er på grund af de massive nedrivninger og genopbygninger et af de største boligprojekter i Europa.

En del forskere mener, at indsatsen vil hjælpe, men metoden får også kritik for at koste ekstremt mange penge, som ellers kunne været gået til anden social indsats.

Tyskland

Advarsler. Ordet ghetto har en uheldig klang på tysk efter den tragiske skæbne, der overgik jødiske ghettoer i Tyskland før og under Anden Verdenskrig. I dag er det jøder, som frygter de moderne ghettoer i tyske storbyer mest. Det jødiske råd i Tyskland advarer jævnligt imod at færdes med synlige jødiske symboler på kroppen i kvarterer med mange indvandrere.

Indvandrerkvarterer findes i dag primært i det gamle Vesttyskland. Neukölln og Kreuzberg i Berlin er populære områder, der ofte fremhæves for livfuld blanding af kulturer. I de senere år er problemer med narkohandel, bander og kriminelle familieklaner dog også vokset her.

Da Tyskland blev mål for en strøm af flygtninge i 2015, slog kansler Angela Merkel fast, at det for enhver pris skulle undgås, at de havnede i ghettoer med fare for dannelse af parallelsamfund. Selv om det langtfra er lykkedes, og mange tyskere ser på kvarterer med ghettotendenser med nervøsitet, er problemerne ikke så massive, at der er politiske krav om hverken udgangsforbud eller nedrivning.