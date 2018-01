Sagen forfra: Slut med had på sociale medier i Tyskland Næppe var ny lov om kontrol af hadtale på de sociale medier trådt i kraft, før en højrenational toppolitiker fra AfD blev blokeret af Twitter. Han havde brokket sig over politiet. Kritikere taler om censur, men den tyske regering holder fast: Racisme og hetz skal fjernes med hård hånd af de sociale medier selv.

Selfie. Nogle uger efter at den syriske flygtning Anas Modamani kom til Tyskland i 2015, tog han en selfie med kansler Angela Merkel, som besøgte hans asylcenter i Berlin. Senere har han set sit glade smil sammen med Merkel igen og igen på sociale medier med tekster om, at han er en radikaliseret terrorist, som har medvirket til flere anslag. Påstandene fik Anas Modamani til – sammen med en advokat – at bede Facebook fjerne hans foto fra opslagene. Det nægtede det sociale medie, og det endte med, at syreren lagde sag an mod Facebook.

Sidste forår gav retten i den sydtyske by Würzburg imidlertid Facebook medhold i, at mediet hverken er »gerningsmand eller aktør« i viderebringelsen af det, retten betragter som »indiskutabel misinformation«. Afgørelsen var medvirkende grund til, at den tyske regering i sommer vedtog en ny lov om, at sociale medier kan holdes ansvarlige for det indhold, deres brugere distribuerer.

Allerede efter dommen i Würzburg erklærede Facebook sig indforstået med at skulle overholde tysk lov, selv om mediet er internationalt med hjemstavn i USA og europæisk adresse i Irland.

Lov. I sommer vedtog det tyske parlament, Forbundsdagen, loven med det mundrette navn ’Netzwerkdurchsetzungsgesetz’, der måske bedst kan oversættes til ’lov om håndhævelse på netværk’. Egentlig trådte loven i kraft 1. oktober, men da det er krævende for de sociale medier at overholde reglerne, skulle de først officielt praktiseres fra nytårsaften.