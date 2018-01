USA's udenrigsminister om Trump: »Jeg har aldrig betvivlet hans mentale evner« Rex Tillerson er stadig i gang med at lære den amerikanske præsident at kende, siger han. Han forsikrer, at han bliver som udenrigsminister.

Den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, afviser, at der er noget galt med præsident Donald Trumps mentale evner.

I et interview med tv-stationen CNN bliver han bedt om at kommentere på bogen 'Fire and Fury: Inside the Trump White House' af journalisten Michael Wolff, der hævder, at alle i Trumps stab, som er blevet interviewet til bogen, betvivler præsidentens mentale evner.

Har du nogensinde tvivlet på hans mentale evner? Og beskriv dit forhold til ham, for man kunne ud fra hans tweets tro, at det ikke er noget særlig godt forhold?

»Jeg har aldrig betvivlet hans mentale evner. Det ser jeg ingen grund til«, svarer Rex Tillerson.

Tillerson er tidligere blevet citeret for at have kaldt Donald Trump for »et fjols«, mens Trump offentligt er kommet med hentydninger om, at han ville kunne vinde en IQ-test over Tillerson. Udtalelserne har givet næring til spekulationer om, hvorvidt Tillerson er på vej ud af Det Hvide Hus.

Om forholdet til præsidenten, siger Tillerson nu til CNN:

»Mit forhold til ham er et forhold, der stadig udvikler sig. Jeg vil gerne minde om, at han og jeg ikke kendte hinanden, før han spurgte mig, om jeg ville være udenrigsminister, så vi er stadig i gang med at lære hinanden at kende«.

»Jeg skal lære, hvordan han tager imod information, hvordan han overvejer den viden, han får, og hvordan han træffer beslutninger. Alt det er mit ansvar. Jeg er her for at tjene ham som præsident«.

»Jeg har brugt en del tid på at finde ud af, hvordan jeg bedst kommunikerer med ham, så jeg kan give ham de informationer, han har brug for. Det er en vigtig del af mit ansvar at præsentere ham for alle sider af en sag. Også de dele, som jeg ved, han ikke har lyst til at overveje, så jeg ved, at han kender alle aspekter af den beslutning, han skal træffe«, lyder det blandt andet fra Rex Tillerson til CNN.

»Han ligner ikke de andre præsidenter, vi har haft. Det tror jeg er velkendt. Det var grunden til, at det amerikanske folk valgte ham«, forklarer Tillerson.

Jeg bliver

Og udenrigsministeren forsikrer, at han har tænkt sig at blive i Det Hvide Hus.

»Jeg tror, vi vil få et udbytterigt 2018«, siger han.

Og da journalisten spørger, om han forestiller sig, at han vil være i huset og nyde den succes, svarer han:

»Jeg har tænkt mig at blive her hele året«.

I et tv-interview fredag på NBC's Today Show fastholdt journalisten Michael Wolff, der står bag bogen om Trumps tid i Det Hvide Hus, at »100 procent af de folk«, der omgiver Donald Trump betvivler præsidentens mentale evner.

I bogen skriver Wolff blandt andet, at Trump ikke altid genkender selv nære venner og at han var tilbøjelig til at gentage kommentarer.

Trump selv har betegnet Wolffs bog som »kedelig og usand« og kaldt Wolff en »taber«.