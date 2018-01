#我也是: Metoo har også slået rod i Kina En professor på et prestigefyldt universitet i Beijing er blevet suspenderet, efter at en tidligere elevs voldtægtsanklager imod ham er gået viralt.

Bevægelsen, der de seneste måneder har spredt sig som en steppebrand over den vestlige verden, er nået til Kina.

Men modsat i vesten, hvor #MeToo startede i underholdningsbranchen, er de første vidnesbyrd i Kina kommet frem i uddannelsessektoren.

På den sidste dag i 2017 postede Lou Xixi et indlæg på det kinesiske sociale medie Weibo, der siden er gået viralt. Her fortalte hun om et overgreb, hun i 2004 blev udsat for, da hun var studerende ved Beijings prestigefyldte Beihang universitet.

Ifølge Xixi havde hendes daværende professor, der i dag besidder en høj stilling på universitetet, overtalt hende til at køre med ham hjem, hvorefter han forsøgte at voldtage hende.

»Jeg var så bange, græd og bønfaldt ham om at lade være. Jeg fortalte ham, at jeg stadig var jomfru. Han tøvede, og til sidst sendte han mig hjem«, skriver hun i indlægget.

Hun fortæller, at hun i de følgende år led af mareridt og depression. Det blev kun forværret af, at professoren stadig var hendes vejleder, og at han behandlede hende dårligt til dagligt.

For at slippe væk fra ham lykkedes det hende til sidst at rejse til USA, hvor hun bor den dag i dag.

Professor: Jeg har intet ulovligt gjort

Luo Xixis beretning er gået viralt og blev på under et døgn set af over tre millioner mennesker, og har også spredt sig til de etablerede kinesiske medier.

Ifølge netmediet The Diplomat, der specialiserer sig i asiatiske forhold i Stillehavsregionen, har der i månedsvis floreret anklager imod professoren fra tidligere og nuværende elever på de sociale medier.

Ifølge BBC medførte de seneste anklager, at Beihang universitetet 1. januar udsendte en udtalelse på Weibo. Her understregede universitetet, at det tog anklagerne meget alvorligt, at en undersøgelse ville blive iværksat, og at professoren i mellemtiden var blevet suspenderet.

Professoren selv udtalte samme dag til avisen Beijing Youth Daily, at han intet ulovligt har gjort, og at han afventer resultatet af universitetets undersøgelse.

Han benægtede dog ikke direkte anklagerne imod ham.

Ifølge BBC har studerende ved flere kinesiske universiteter den seneste tid fortalt om seksuel chikane og overgreb begået af professorer. Indtil nu er det dog sket anonymt.

I april 2017 viste en undersøgelse fra det kinesiske Guangzhou center for køns- og seksualitetforskning, at 69 procent af kinesiske studerende har oplevet seksuel chikane, men at mindre end 4 procent valgte at melde det til deres skole - hovedsageligt fordi de ikke forventede, at der ville komme noget godt ud af det.

Akademisk miljø vender det blinde øje til

Ovenpå Luo Xixis afsløring har flere internationale medier spekuleret i, om #MeToo-bevægelsen vil brede sig i det kinesiske uddannelsessystem - og herefter slå rod i resten af landet, hvor den indtil nu har haft en begrænset udbredelse.

Ifølge Sophie Richardson, der er landedirektør i Kina for Human Rights Watch, er der dog god grund til at slå koldt vand i blodet. Det skyldes blandt andet, at der i det kinesiske uddannelsessystem mangler vilje til at tage anklager om chikane og overgreb alvorligt.

Hun skriver i et indlæg, at der de seneste fire år har været 13 tilfælde, hvor universiteter har lovet at undersøge anklager om seksuel chikane begået af professorer. Men at de fleste enten modtog milde straffe eller slap helt.

Et eksempel er en historieprofessor fra Xiamen universitet, der i 2014 blev suspenderet, efter at flere kvindelige studerende anklagede ham for at have presset dem til at have samleje med ham.

Samme professor blev et år senere udpeget som leder for en prominent arbejdsgruppe for arkæologi.