Rapport fra et supermarked: Malmø frygter gluten mere end Putin

Vi lever i en moderne verden, hvor udviklingen går ekstremt hurtigt. Inden for teknologi og digitalisering har menneskeheden på kort tid opnået mere udviklingsmæssigt end i de sidste 150.000 år. Men vores gamle analoge hjerner er ikke fulgt med udviklingen og er slet ikke designet til den komplekse verden, vi lever i. Det moderne samfund skaber ubalance i menneskehjernen og får os til at mistrives.

I en ny bog gennemgår psykologerne Henrik Tingleff og Vibeke Lunding-Gregersen fra det psykologiske center Mindwork, hvordan ubalance opstår i hjernen, og hvad man kan gøre for at genskabe balancen og give hjernen bedre arbejdsbetingelser, både individuelt og sammen med andre. Bogen har titlen ’Hjernen på overarbejde – derfor er compassion vores vej til et bæredygtigt liv og samfund’.

»Vi har skabt et samfund, hvor vi fokuserer på effektiviseringer, nyskabelser og forandringer. Det vil sige alt det, som går direkte ned i hjernens trusselssystem, der egentlig bare er skabt til at holde os i live. Og så har vi skabt et samfund, som hele tiden eksponerer os for bonusser og sociale medier, hvor vi konkurrerer og sammenligner os med hinanden, og det går direkte ned i hjernens motivationssystem, der er skabt til at bringe os videre. Til gengæld giver det moderne samfund os ikke ro til at stoppe op, være tilfreds med tingenes tilstand, have tiden til at være knyttet til hinanden og i det hele taget til at bruge hjernens beroligende system, som vores overlevelse også afhænger af«.

»Vores budskab er, at vi gerne vil hen til et samfund, hvor der kan være pres på, men hvor vi samtidig giver plads til, at der også er sammenhold, anerkendelse og hensyn, og hvor der også er plads til relationer og forståelse af hinanden. Hvor vi dybest set giver plads til bæredygtighed og giver bedre arbejdsbetingelser til menneskehjernen«.