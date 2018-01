Danmark og Sverige håndterer den russiske offensiv forskelligt

Samme vurdering har Henrik Ø. Breitenbauch, der er leder af Center for Militære Studier på Københavns Universitet.

»Jeg tror ikke, at der kommer nogen russisk offensiv. Det er meget vigtigt at sige. Men Sverige er naturligvis principielt mere udsat end Danmark, fordi Sverige ikke er medlem af Nato. Der kommer ikke automatisk nogen og hjælper Sverige, hvis Sverige bliver angrebet«, siger han.

Ifølge flere partier i Folketinget sætter den svenske trusselsopfattelse det danske Nato-medlemskab i perspektiv.

»Det er meget voldsom retorik fra svensk side. Det fortæller lidt om, hvad vi får ud af vores Nato-medlemskab. Ved at stå kollektivt sammen behøver vi ikke at investere lige så mange midler«, siger Radikale Venstres udenrigsordfører og tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard.

Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, kalder de svenske planer for »prisen for at stå uden for Nato«. Ruslands ageren har genantændt debatten om et svensk Nato-medlemskab, men der er fortsat ikke flertal i Riksdagen for, at Sverige tilslutter sig Atlantpagten.

I stedet satser Sverige på et tættere samarbejde med de nordiske lande, EU og Nato. I Finland har man for nylig leveret en lignende analyse af det finske totalforsvar, og i efteråret blev der indgået et samarbejde mellem Danmark, Norge og Sverige om udveksling af radarbilleder.

»Der er også bestræbelser i gang om, at vi kan bruge hinandens luftrum og søterritorium og ikke skal igennem indviklede ansøgningsprocedurer og anmeldelser«, siger Claus Hjort Frederiksen.