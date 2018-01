CNN: Trumps tweet om, at han er et stabilt geni viser, at det er han ikke Amerikanske medier taler og taler. Om Trump og hans mentale evner. Og han taler selv med.

Amerikanerne vågnede i går op til endnu et tweet fra præsident Donald Trump. I det nye tweet kaster Trump sig ind i en ophedet diskussion om præsidentens mentale tilstand: Er han ved sine fulde fem?

Diskussionen har fået ny næring de seneste dage, efter journalisten Michael Wolffs bog 'Fire and Fury' kom på gaden forleden. Wolff har angivelig haft fri adgang til Det Hvide Hus gennem det meste af et år og har gennem interviews med omkring 200 ansatte i præsidentens kontorer tegnet et portræt af præsidenten Donald Trump. Ifølge Wolff betvivler alle, der er blevet interviewet til bogen, præsidentens mentale evner, og oplevelsen er, at hans tilstand forværres.

Trumps tweet-svar kom så i går. Det lød blandt andet sådan her:

»...faktisk, gennem hele mit liv, har mine to største fordele været mental stabilitet og at være, sådan virkelig klog...Jeg gik fra at være en MEGET succesfuld forretningsmand til toptv-stjerne til amerikansk præsident (i første forsøg). Jeg vil mene, at det kvalificerer til ikke bare at være klog, men et geni...og et meget stabilt geni...«.

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. januar 2018

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. januar 2018

CNN: Trump har ingen strategi

Siden har de amerikanske medier fra højre til venstre haft den ene debat efter den anden om Trumps mentale tilstand og om Michael Wolffs lødighed.

Hos CNN skriver politisk reporter og ledende redaktør Chris Cillizza:

»At debattere, om han er a)klog b) mentalt kompetent eller c) i en tilstand, hvor hans mentale evner forværres, er en stendød tabersag for ham. Strategiske politikere kæmper kun de kampe, som er favorable for dem...De deltager ikke i kampe, de ikke kan vinde. Og kampen jeg-er-virkelig-et-meget-klogt-geni er ikke en vindersag for Trump.

Hvorfor så tage kampen? Fordi Trumps hemmelige strategi er, at der ikke er nogen strategi. Han tænker et eller andet og gør så et eller andet. Han handler og handler så igen. Han er et politisk væsen, som stort set kun består af id.

For de, der betvivler, at det hænger sådan sammen, husk dette: Trump planlagde aldrig sine hverdage som forretningsmand. Som han forklarer på den første side i bogen 'The Art of a Deal', satte han pris på at lade dagen komme til ham - ingen planlagte møder, ingen fast dagsorden...

Og det virkede for ham. Han blev milliardær, en reality-stjerne på tv og nu præsident«.

Og hvorfor har det taget den politiske verden så lang tid at forstå, at det er sådan Trump fungerer?, spørger Chris Cillizza. Det har det, fordi man er vant til at tænke, at præsidenters udmeldinger og beslutninger er en del af en større dagsorden. Men Trump er en anderledes præsident, skriver Cillizza:

»Måske er det vigtigste at forstå, at der (med Trump, red.) ikke findes noget meta-narrativ. Det eneste vi får, er hans reaktioner på ting. Det er det«.

Hos New York Times betegnes Trumps tweet i går som »ekstraordinært selv målt efter standarderne i hans normbrydende præsidentskab«. Analysen hos New York Times er, at Trump netop har sat ekstra fut under kedlerne i diskussionen om hans mentale tilstand, som har simret troligt gennem de seneste mange, mange måneder.

Avisen minder om, at demokrater har talt om muligheden for at tvinge præsidenten til at gennemgå en mentalundersøgelse. At en større gruppe psykiatere offentligt har henstillet til, at præsidenten bør afsættes, mens andre har advaret mod at diagnosticere et menneske, man ikke har mødt. At den tidligere rådgiver for præsident George W. Bush, Richard W. Painter, efter et Trump-tweet om, at hans »atomknap« var større en Kim Jong-uns i Nord Korea, har udtalt, at et sådan tweet er bevis på, at Trump er i mental ubalance og burde tvinges til at overgive sine magtbeføjelser til vicepræsident Mike Pence i henhold til forfatningen.