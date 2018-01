Lektor ved Forsvarsakademiet: Nordkoreansk OL-deltagelse viser politisk tøbrud USA's beslutning om at udskyde militærøvelser er afgørende for, at Nordkorea kan tage til OL, vurderer lektor.

At to nordkoreanske skøjteløbere kommer med til vinter-OL er ikke kun en nyhed i sportens verden.

Tværtimod har nyheden om, at Nordkorea sender to atleter til legene i Sydkoreas hovedstad, Seoul, stor politisk betydning.

Det vurderer Liselotte Odgaard, der er lektor ved Forsvarsakademiet.

»Nordkorea og Sydkorea bruger det her OL til at vise, at de snakker sammen igen«, siger hun.

»Det er sket, efter at Sydkorea i over et år har forsøgt at få Nordkorea i tale, men har mødt en mur af tavshed«.

»Nu har Nordkorea omsider sagt ja. Det sker i kølvandet på, at Sydkorea og Kina har forbedret deres relation«, forklarer Liselotte Odgaard.

Resultat af sjældent møde

Udmeldingen om, at Nordkorea deltager ved OL kommer i forbindelse med et sjældent møde natten til tirsdag dansk tid mellem Nordkorea og Sydkorea.

Her har Sydkorea ifølge nyhedsbureauet Reuters også foreslået, at familier, som er blevet adskilt under konflikten mellem Nordkorea og Sydkorea, kan blive genforenet i næste måned.

Men for at forstå, hvad der ligger bag det, som Liselotte Odgaard betegner som et »tøbrud«, er det ikke nok at se på de to nabolande. Det er stormagterne Kina og USA, der har haft det afgørende ord, forklarer hun.

»Det kan godt være, at det er Sydkorea, der har skubbet på for, at der skulle en mere forhandlingsorienteret linje til over for Nordkorea. Men Kina skulle på sin side sige ja til, at en optøning i Nordkoreas relation til Sydkorea kunne være gavnlig for stabiliteten på den koreanske halvø«.

»Og USA har også skullet stille sig positiv over for, at de to mødes. Det har først kunnet lade sig gøre nu, hvor USA samtidig har indvilget i at indstille militære øvelser, der skulle have fundet sted under OL«, siger Odgaard.

Militærøvelser sat i bero

I sidste uge meddelte Det Hvide Hus, at USA's præsident, Donald Trump, havde sagt god for, at en række planlagte fælles amerikansk-sydkoreanske militære øvelser udskydes til efter vinter-OL.

»Det er noget, Kina og Rusland har opfordret dem til i meget lang tid. Det har de sagt nej til, og først nu er de parate til at sige ja«, siger Liselotte Odgaard.

»Men der er ikke enighed i den amerikanske administration. Mange mener, at det er en fejl at sige ja til, at de to kan mødes. Så der kan stadig blive sat en kæp i hjulet for det her tøbrud«, vurderer hun.

ritzau