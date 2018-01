Nordkoreas Kim spænder en snubletråd ud i Sydkorea Nyhedsanalyse: Sydkoreas præsident er klemt mellem pres udefra og forventninger i befolkningen.

Udsigten til at Nordkorea vil deltage i de olympiske vinterlege i Sydkorea i næste måned ligner umiddelbart et initiativ for afspænding på den højt militariserede halvø, for hvem vil ikke gerne se en stor international sportsbegivenhed blive brugt til et diplomatisk gennembrud?

Virkeligheden er dog anderledes rå, når man sætter det nordkoreanske klanstyres udspil under lup og studerer motiverne. Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, er alvorligt i klemme mellem sin ambition om at afholde vellykkede vinterlege, at imødekomme stærke forventninger i befolkningen om at skabe forbedrede relationer i forhold til ’broderfjenden’ i nord og samtidig kunne balancere i forholdet til sin hovedallierede, USA og sin største økonomiske partner Kina.

Sat på en meget kort formel er den nordkoreanske diktator, Kim Jong-uns, udspil et forsøg på at drive en kile ind mellem USA og dets alliancepartner Sydkorea. Lykkes det, får Kim mere end en propagandagevinst. For Sydkorea er bogstaveligt talt i forreste linje i de internationale bestræbelser for at få Nordkorea til at acceptere kontrol med sine kernevåbenfaciliteter, men risikerer at skulle svække alliancen med USA for at imødekomme kravene fra Kim Jong-un.

At Sydkorea har accepteret ikke at afholde militærøvelser med USA op til og under de olympiske lege, er allerede en første vigtig indrømmelse fra præsident Moon. Når de nordkoreanske diplomater om kort tid ankommer til Sydkorea, vil de utvivlsomt gentage diktatoren Kims betingelser for en mere varig afspænding: at Nordkorea anerkendes som atommagt og at fremtidige forhandlingerne om en mulig genforening af den delte halvø skal se på den præmis, at ’eksterne parter’ (læs: USA og Kina) ikke kan stille betingelser til, hvorledes denne proces kan og skal gennemføres.