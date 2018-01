Præstestyre skjuler pris på krig i Syrien, mens iranerne lider under egen krise Iransk præstestyre dækker over tabstallet og prisen for sin krigsindsats i Syrien. Befolkningen får ikke at vide, hvad krigen koster.

Hvor mange iranere blev egentlig arresteret under sidste uges voldsomme demonstrationer i Teheran og et hav af andre byer? Hvad demonstrerede de imod – eller for? Og hvor mange iranske soldater er egentlig døde i Syriens krig? Hvad koster det i liv eller penge?

Hænger det sammen? I hvert fald ved den iranske befolkning det ikke.

Der er nemlig så meget, iranere ikke kan vide om deres eget land. Simpelt hen fordi de ikke har ret til at kræve besked.

Men tirsdag sagde Mahmoud Sadeghi, medlem af det iranske parlament, at omkring 3.700 demonstranter var blevet arresteret. Det skriver Al-Jazeera med et iransk bureau som kilde. Al-Jazeera kan også fortælle, at de regeringskritiske demonstrationer bredte sig til flere end 80 byer.

Hvis det er rigtigt, at så mange iranere blev spærret inde, er det langt flere, end noget iransk eller internationalt nyhedsbureau havde vurderet eller fundet frem til.

Siden har præstestyret udvirket en række demonstrationer for regeringen. Her blev ingen arresteret – og ingen dræbt i modsætning til de 22, der anslås dræbt under protester imod regeringen.

Men billeder og rapporter fra Teheran og andre iranske byer fortæller, at protesterne samlede sig om vrede imod korruption, arbejdsløshed, voksende fattigdom – og imod præstestyrets militære engagement i Syrien, Libanon og Yemen.

Demonstranterne kaster dermed lys på et iransk dilemma mellem den økonomiske krise hjemme og præstestyrets engagement i bekostelige krige i udlandet.

Irans øverste religiøse leder, Ali Khamenei, beskylder USA, de arabiske golfstater og Israel for at stå bag demonstrationerne.

Røgslør over tabstal

»Iran ikke har soldater i Syrien«, sagde indenrigsminister Mohammad Javad Zarif i februar for 11 måneder siden i Europaparlamentet. Men samtidig oplyste den iranske revolutionsgarde, at den netop havde mistet 13 af sine soldater i krigen om storbyen Aleppo.

De 13 soldaters død blev en afsløring af, at Iran – som hævdet af oprørerne – ikke kun yder rådgivning til det syriske militærregime, men også har soldater i aktiv kamp for Assads overlevelse. Det er siden bekræftet både af internationale og iranske medier – uden tabstal – og en række sikkerhedspolitiske analyser.

Hvorfor skal unge iranere miste deres liv for et andet lands skyld?

Det er blandt andet kommet for dagens lys, fordi en reporter ved iransk tv, Hassan Shemshadi, på sociale medier fortæller om soldater, som betaler med et martyrium, altså døden, for at kæmpe i Syrien.

Alene mellem 2015 og sidste efterår nævnte han 346 martyrer i kampen for Assad, nogle af dem iranere, andre afghanske flygtninge, rekrutteret i Iran, skriver New York Times.

»Hvorfor skal unge iranere miste deres liv for et andet lands skyld«, spurgte en af Shemshadis følgere.

Det er, hvad nogle af sidste uges demonstranter klagede over.

Presser iranske flygtninge

Iran har både sendt egne revolutionsgardister og afghanske, irakiske og pakistanske militsfolk til Syrien, mener forskeren Ali Alfoneh, som har analyseret det for tænketanken Washington Institute for Near East Policy.

Han vurderer i en analyse, udgivet sidste år, at Iran – sammen med Rusland og den proiranske milits fra Libanon, Hizbollah – har sat tilstrækkeligt mange folk ind i Syrien til at sikre Assads overlevelse, men alligevel så få som muligt for at undgå iranske tab og unødige udgifter.

Det kostede i krigens første seks år mindst 1.530 iranske eller iransk-rekrutterede soldater livet i Syrien. Halvdelen af de dræbte kæmpede med den libanesiske Hizbollah-bevægelse, som er finansieret og bevæbnet af Iran.

En fjerdedel var iranske revolutionsgardister og resten fra de andre lande. Iran har ifølge Human Rights Watch presset afghanske flygtninge til at tage en tørn som soldater i Syrien for at få opholdstilladelse i Iran, hvis de overlever.

I alt menes Iran at have haft omkring 8-10.000 soldater i Syrien.