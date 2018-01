Fængslede journalister i Myanmar er formelt sigtet Ved retsmøde onsdag i Myanmar er to journalister blevet sigtet for at være i besiddelse af hemmelige papirer.

Til trods for internationalt pres for at løslade to journalister, som har været varetægtsfængslet i Myanmar i en måned, er de to onsdag formelt blevet sigtet ved en retshøring i hovedstaden, Yangon.

Anklagemyndighederne har sigtet den 31-årige Wa Lone og den 27-årige Kyaw Soe Oo for at have været i besiddelse af fortrolige dokumenter.

Onsdag morgen blev de to sigtet efter den såkaldte official secrets act under et retsmøde. Loven forbyder at videregive informationer, som kan anvendes mod staten eller Myanmars regering.

En ny høring i sagen er planlagt til 23. januar.

Journalisterne, der arbejder for nyhedsbureauet Reuters, risikerer op til 14 års fængsel, hvis de bliver kendt skyldige.

De to reportere, som begge er fra Myanmar, har været anholdt siden 12. december og mistænkt for at have skaffet sig »vigtige og hemmelige dokumenter« fra to politifolk.

Politifolkene havde arbejdet i delstaten Rakhine, hvor Myanmars sikkerhedsstyrker er blevet beskyldt for at have begået overgreb mod et muslimsk mindretal.

Lov fra kolonitiden

FN, USA, Storbritannien, Sverige og Bangladesh er blandt de lande, der har krævet, at Myanmar frigiver journalisterne eller klarlægger alle omstændigheder omkring deres anholdelse.

FN's generalsekretær, António Guterres, sagde i december, at anholdelsen var bekymrende i forhold til »nedbrydningen af pressefriheden i landet«.

Også USA's udenrigsminister, Rex Tillerson, har forlangt de to løsladt. Det samme har den tidligere amerikanske præsident Bill Clinton.

Den lov, som de to nu er sigtet for at overtræde, stammer fra kolonitiden, hvor Burma, som landet dengang hed, var en del af det britiske imperium.

Under den nuværende regering, som ledes af modtager af Nobels fredspris Aung San Suu Kyi, er mindst 32 journalister blevet tiltalt under love fra kolonidagene. Det oplyser den lokale gruppe We Support Journalists.

ritzau