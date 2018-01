Tidligere norsk socialdemokratisk statsminister er død

FOR ABONNENTER

Regeringen og Dansk Folkeparti har i fællesskab sat hele blå blok skakmat.

Den borgerlige regerings plan om ambitiøse skattelettelser er endeligt lagt på hylden, hvor også DF’s ønske om et paradigmeskifte i udlændingepolitikken nu er havnet. Tirsdag middag afbrød Lars Løkke Rasmussen (V) de igangværende forhandlinger om lavere skat og udlændingestramninger og erkendte, at parterne til hans store skuffelse ikke kan nå i mål.

Partierne i det borgerlige firkløver erkender i dag på stribe, at alle på forskellig vis har tabt. Efter en tumultarisk proces, hvor parterne har sat hårdt mod hårdt, er konklusionen, at ingen har opnået de politiske resultater, de har kæmpet for. Nu starter i stedet et nyt forløb, hvor stumperne af et blåt samarbejde med gensidig tillid skal samles op på ny.

Beslutningen om helt at droppe den i forvejen udskudte skattereform blev truffet sent mandag aften. Her mødtes landets ledende ministre fra Venstre, Konservative og Liberal Alliance på Marienborg til en alvorssnak om blå bloks fremtid, duelighed og ikke mindst forholdet til Dansk Folkeparti.