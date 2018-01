Efter møde i ingenmandsland: Trump åbner for dialog med Nordkorea USA's præsident fortæller Sydkorea, at han er klar til at snakke med Nordkorea under 'de rette omstændigheder'.

USA's præsident, Donald Trump, er parat til at føre samtaler med styret i Nordkorea »på et passende tidspunkt, under de rette omstændigheder«.

Det fortalte han onsdag Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, i en telefonsamtale, fortæller hans talsmand, Sarah Huckabee Sanders, ifølge tv-stationen CNN.

Telefonsamtalen fandt sted dagen efter, at de to lande tirsdag holdt det første direkte møde i to år i den demilitariserede zone. Nordkorea sagde, at landet vil sende en delegation til næste måneds vinter-OL i den sydkoreanske by Pyeongchang, og det blev aftalt at afholde samtaler og genoplive militære konsultationer for at reducere de stærke militære spændinger og hindre an utilsigtet konflikt.

Missiler rettet mod USA

Ifølge det sydkoreanske referat varede samtalen mellem Trump og 30 minutter. Begge ledere forudså, at dialogen mellem de koreanske lande naturligt kan lede til en mulig samtale mellem USA og Nordkorea om at afatomisere den koreanske halvø ud over Nordkores deltagelse i OL, skriver CNN.

Det ligger dog ikke lige for. Den nordkoreanske forhandler, Ri Son Gwon, sagde ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Nordkorea ikke vil diskutere atomvåbem med Sydkorea, fordi dets atombomber og interkontinentale missiler er rettet mod USA og ikke mod de koreanske »brødre«.

I første omgang opnåede Sydkorea med den nordkoreanske deltagelse en vis garanti for, at Nordkorea ikke vil afbryde vinter-OL med missiler. Også Donald Trump brød sit erklærede princip om ikke at annoncere militære træk, da han under telefonsamtalen sagde, at der absolut ikke vil forekomme militære angreb, så længe der foregår en dialog mellem de to koreaer, fremgår det af det sydkoreanske referat.

Donald Trump har været hurtig til at tage en stor del af æren for samtalen i ingenmandsland. På Twitter spurgte han tidligere på måneden, om nogen virkelig tror, at der ville foregå samtaler, hvis han ikke var »fast, stærk« og villig til at benytte sin magt overfor Nordkorea. Han får opbakning fra Sydkoreas præsident, der onsdag sagde, at Trump har leveret et kæmpe bidrag til at få dialogen i gang.

Siden Trump blev præsident for et lille år siden er spændingerne mellem USA og Nordkorea vokset. Nordkorea har affyret flere testmissiler, som styre siger kan ramme USA. Trump har truet med »ild og vrede«, hvis truslerne ikke holder op. Kim Jong-un har brystet sig med sin atomknap. Trump har svaret, at hans er større og mere potent.

»Rette omstændigheder«

Lørdag sagde Donald Trump til journalister under et møde på landstedet Camp David, at han absolut er klar til samtaler med Nordkorea, og at han altid har troet samtaler.

»Men vi står meget fast. Hør her, vores position, I ved, hvad den er. Vi står meget fast. Men jeg ville være, absolut, jeg ville gøre det. Det har jeg ikke noget problem emd overhovedet«, sagde han ifølge CNN.

Senere pointerede han, at han ikke mente, at han vil tale med Kim Jong-un uden at stille forhåndskrav, men at det vil være fremragende for menneskeheden, hvis der kan komme noget ud af samtalerne.

Donald Trump fastholder altså stadig et forbehold om, at en samtale kun kan komme i stand under de »rette omstændigheder« uden at specificere, hvad de er.

Tidligere har Trump udtrykt stor mistillid til en dialog. I oktober irettesagde han udenrigsminister Rex Tillerson, da han prøvede at åbne diplomatiske forbindelser til Nordkorea.

I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2017

»Jeg sagde, til Rex Tillerson, vores vidunderlige underigsminister, at han spilder sin tid ved at prøve at forhandle med Lille Raketmand«, skrev Trump og benyttede det øgenavn, han har valgt til Nordkoreas diktator.