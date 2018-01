Merkel er efter maratonforhandlinger enig med socialdemokrater om at danne ny tysk regering En eventuelt kommende bred regeringskoalition vil forny og investere i Europa og i tysk digitalisering og trafik

Efter 26 timers maraton-forhandlinger kunne Angela Merkel endelig her til formiddag præsentere det foreløbige grundlag for en fortsættelse af den brede tyske regeringskoalition mellem hendes borgerlige søsterpartier CDU og CSU og socialdemokraterne i SPD på den anden side.

Foreløbig er parterne kun enige om, at der er grundlag for at indgå i forhandlinger om dannelsen af en fornyet version af den regering, der har fortsat som forretningsministerium siden forbundsvalget i Tyskland den 24. september.

Regeringsgrundlag næsten klart

Men parterne understreger, at de lange forhandlinger i det sidste døgn er blevet brugt til at nå til enighed om mange, afgørende parter, som nu er nedfældet på et 28 sider langt papir, som kan udgøre et reelt grundlag for en kommende regering.

»Det har været alvorlige og dybtgående sonderinger, vi har ført. Vi har især beskæftiget os med spørgsmål om investeringer i fremtiden for at sikre, at Tyskland også fremover bliver et godt land at leve i«, sagde Angela Merkel til pressen i det socialdemokratiske hovedkvarter, Willy Brandt Haus i Berlin, hvor den afsluttende forhandlingsrunde fandt sted.

»Vi vil skaffe et gigabit-samfund«, lovede kansleren med tanke på, at Tyskland er sakket langt bagefter i den digitale verden.

Europa er en stor prioritet

Også den indre sikkerhed har der været tænkt på i forhandlingerne, der er resulteret i, at der skal være flere tyske politibetjente. Men også Tysklands vigtige rolle som førende nationer i Europa og verden har ligget de tre partier på sinde.

»Vi er overbevist, at vi har brug for et nyt opbrud i Europa. Jeg er ikke bange for, at vi ikke kan finde fælles løsninger sammen med Frankrig«, erklærede Angela Merkel.

Den socialdemokratiske partiformand Martin Schulz, der straks efter valget den 24. september erklærede, at hans parti nu ville forlade regeringen og gå i opposition, erkendte, at forhandlingerne har været vanskelige, men »aldrig så meget, at de var de tæt på at støde på grund«, sagde Martin Schulz til medierne i sit hovedkvarter.

Et fremragende resultat

Efter hans opfattelse har parterne nået »et fremragende resultat« trods de »turbulente« forhandlinger.

»Mit parti har fra begyndelsen af denne uge bestemt os for, at vi ikke ville slå røde streger for, hvor langt vi ville gå, men til gengæld satse på at få masser af rødt indhold med i programmet. Men vi vidste, at der måtte indgås kompromisser. Vi har gjort os store anstrengelser og alle taget opgaven meget alvorligt. Ønsket er, at få samfundet til at hænge bedre sammen og det fremgår også af vores nye papir«, sagde Martin Schulz.

Han skal den 21. januar forsvare resultatet på et landsmøde i SPD, hvor det er op til partimedlemmerne at afgøre, om partiet skal tage det omstridte skridt ind i en ny storkoalition med Angela Merkel.

Et svar på valgnederlagene

Også Horst Seehofer, Bayerns ministerpræsident og fortsat leder af delstatens parti, CSU, var tilfreds.

»Jeg er lykkelig for, at jeg har fået bekræftet, at min tillid til de andre var rigtig.... Jeg er særdeles tilfreds med resultatet. Vi har leveret det rigtige svar på valgresultatet fra sidste september. For valgresultatet var et signal til politikerne om, at det ikke kunne fortsætte på den måde. Det har været emotionelle samtaler, men det viser jo også, hvor stærkt en forening kan være«, sagde Horst Seehofer. Og henviste til valgresultatet i september, hvor alle tre regeringspartier fik læsterlige klø af vælgerne.

Nu skal partierne godkende resultatet

I det papir, der er kommet ud af sonderingerne, går de tre partier ind for rekordstore investeringer i tysk digitalisering og trafik, flere penge til et fornyet Europa, en delvist genoptagelse af familiesammenføring for flygtninge, at skatten ikke skal stige, at man vil droppe våben-eksporten til Saudi-Arabien på grund af landets diktatur.

Hvis partiledelsen i CDU og CSU godkender papiret og landsmødet i SPD den 21. januar gør det samme, vil de tre partier forhandle videre om et regeringsgrundlag.