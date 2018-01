Medlem af partiet siden 1978: Vänsterpartiets tidligere formand fældet af sexchikane I mange år var Lars Ohly partiformand for svenske Vänsterpartiet. Tirsdag forlod han partiet i protest mod, hvordan ledelsen har håndteret en sag om seksuel chikane.

FOR ABONNENTER

Krænker eller udsat for heksejagt? Diskussionen om den tidligere partiformand Lars Ohly har de seneste måneder været intens i og uden for Vänsterpartiet. For efter MeToo har det feministiske parti gjort alt for at lægge afstand til Ohly, som i efteråret blev anklaget for sexchikane af et partimedlem.

Det hele begyndte, da Vänsterpartiet holdt partidage i Malmø i slutningen af september, hvor Ohly var en af talerne. Om aftenen var der stor partifest, hvor tilrejste medlemmer fra hele landet deltog.

En af dem var Frida Holmgren, og ifølge hende stod Lars Ohly allerede og ventede på hende, da hun ankom. Han inviterede hende herefter angiveligt på en drink og begyndte ifølge Frida Holmgren hurtigt at røre ved hende. Først på armen, så på ryggen og så ned over hendes bagdel.

Frida Holmgren har fortalt, at hun blev fuldstændig paf og gik hen til en veninde for at komme væk. Men Ohly gav angiveligt ikke op. Han fortsatte ifølge Holmgren med at sende sms-beskeder i løbet af aftenen, og da han skulle hjem, spurgte han, om de kunne mødes udenfor og sige farvel. Frida Holmgren har fortalt, at hun håbede på en undskyldning, men Ohly lænede sig angiveligt imod hende og pressede hende op imod et stakit, mens han ifølge hendes forklaring skal have sagt, at han ville kysse hende på halsen.