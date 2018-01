Striden om koreanske ’glædespiger’ blusser op igen Japan og Sydkorea indgik i 2015 en aftale, som endeligt skulle afslutte en strid om Japans brug af koreanske sexslaver under Anden Verdenskrig. Men en måned før OL i Sydkorea er striden blusset op igen.

FOR ABONNENTER

Det skulle have været den uigenkaldeligt sidste bilæggelse af en strid om koreanske ’glædespiger’ under Anden Verdenskrig, da Sydkorea og Japan i 2015 underskrev en aftale om, at Japan skulle yde økonomisk støtte og sige undskyld.

Striden handler om de koreanske kvinder, som under Anden Verdenskrig blev tvunget til at være sexslaver for den japanske hær, og den har til stadighed været et åbent sår i forholdet mellem de to lande.

Men i Sydkorea har man ikke helt kunnet lægge striden bag sig, og i sidste uge opfordrede præsident Moon Jae-in så Japan til igen at »give en helhjertet, oprigtig undskyldning til ofrene og drage lære af det for at undgå, at lignende grusomheder finder sted igen«.

Det har Japans ministerpræsident, Shinzo Abe, dog afvist over for pressen.