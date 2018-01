Markant færre søgte asyl i Tyskland sidste år

Antallet af asylansøgere, der ankom til Tyskland i 2017, er faldet betydeligt sammenlignet med de seneste år.

Ifølge det tyske indenrigsministerium søgte 186.644 asyl i Tyskland sidste år.

Det er et væsentligt fald fra de cirka 280.000, der søgte asyl i 2016. Og faldet er endnu mere markant, når man sammenligner med de cirka 890.000, der ankom i 2015, hvor flygtningestrømme fra Mellemøsten var på sit højeste.

Den tyske indenrigsminister, Thomas de Maizière, har trods det faldende antal asylansøgere sagt, at tallet for sidste år er for højt. Han har dog ikke sat tal på, hvilket antal der ville være passende for Tyskland at tage imod.

Vil ned på 200.000

I de nylige regeringsforhandlinger mellem Angela Merkels kristendemokratiske parti, CDU, og det tidligere socialdemokratiske koalitionsparti, SPD, er der blevet sat grænser for, hvor mange asylansøgere man kan tage ind.

I første omgang er partierne blevet enige om at begrænse antallet af asylansøgere til 200.000 om året.

Herudover planlægger de at sætte en grænse for, at maksimalt 1000 om måneden kan få tilladelse til at rejse til Tyskland for at leve med familien, der allerede er i landet.

Af sidste års asylansøgere udgjorde syrere den største andel. 47.434 syrere søgte asyl i Tyskland i 2017.

Herefter følger irakere med 21.043 asylansøgere og afghanere med 12.346 ansøgere.

I december 2017 registrerede Tyskland 13.082 asylansøgere, hvilket også er lavere end de forrige måneder.

Da flygtningestrømmene fra især Syrien tog til i 2015, blev der lagt pres på forbundskansler Angela Merkel for en strammere indvandringspolitik.

Samtidigt steg støtten til det indvandrerkritiske parti Alternative für Deutschland, som for første gang vandt pladser i det tyske parlament ved sidste års valg.

ritzau