Trump lyver langt mere end Obama. Og han fortsætter, selv om han bliver rettet

Dette foto viser udsigten op til scenen med Donald Trumps talerstol under indsættelsen af ham 20. januar 2017. Trump beskyldte efter indsættelsen medierne for, at dette billede er taget langt tidligere end et tilsvarende billede fra Barack Obamas indsættelse, hvor der tydeligvis er flere mennesker. Men Reuters kunne fortælle, at billederne er taget på samme tid – et minut efter, at indsættelsen er begyndt.