Her er 5 af Donald Trumps største løgne Donald Trump taler oftere usandt end tidligere præsidenter, og i talrige eksempler bliver han ved, efter at hans påstand er blevet modbevist. Her er fem eksempler.

Skattereformen

Påstand: »Vi har lige vedtaget de mest markante skattelettelser og reformer i USA's historie«.

- Tale til landbrugsorganisation, 8. januar 2018.

Gentagelser: 56 gange har Trump fremsat påstanden om, at hans skattelettelser er de største i USA nogensinde. Første gang 1. maj 2017.

Fakta: Trumps skattelettelser svarer til knap 0,9 procent af USA's bnp. Dermed er de langt mindre end præsident Ronald Reagans skattelettelse i 1981, som svarede til 2,89 procent af bnp. Trumps skattelettelse er den ottende største. Den er endda mindre end to skattelettelser, som blev vedtaget under Barack Obama.

Samarbejde med Rusland

Påstand: »Efter et års undersøgelser fandt alle frem til, at der med sikkerhed ikke har været samarbejde. Der har ikke været samarbejde mellem os og russerne«.

- pressekonference efter møde med republikanerne i Kongressen, 6. januar 2018.

Gentagelser: 39 gange har Trump påstået, at det er bevist eller står klart, at hans valgkampagne ikke samarbejdede med Rusland. Første gang 7. februar 2017.

Fakta: Efterforskningen af mulige forbindelser mellem Trumpkampagnen og Rusland er fortsat i gang, og efterforskerne har ingen konklusioner fremlagt endnu.

Beskatning i USA

Påstand: »Vi er det højest beskattede industriland i verden«.

- Møde med fire familier i Det Hvide Hus, 5. december 2017.

Gentagelser: 34 gange har Trump fremsat denne påstand. Første gang 28. april 2017.

Fakta: Skat kan opgøres på mange måder, men ingen af dem har USA øverst. Den mest udbredte målestok er det samlede skattetryk. Med et skattetryk på 26 procent af bnp er USA blandt de fem lande, som har den laveste beskatning blandt 35 industrilande i OECD. Danmark har det højeste med 46 procent.

Valgsvindel

Påstand: »Mellem 3 millioner og 5 millioner ulovlige stemmer gjorde, at jeg ikke fik flest stemmer«.

- Møde med kongressens ledere, 23. januar 2017

Gentagelser: 7 gange har Trump påstået, at valgsvindel eller ulovlige stemmer var årsag til, at han ikke fik flest stemmer ved præsidentvalget. Første gang 23. januar 2017.

Fakta: Trump vandt præsidentvalget, fordi han vandt i flest delstater, men samlet fik han næsten 3 millioner færre stemmer end demokraternes kandidat, Hillary Clinton.

Tilskuertal

»Vi havde det største publikum i indsættelsestalernes historie«.

- Interview til ABC, 25. januar 2017.

Gentagelser: Trump har fremsat påstanden 4 gange.

Fakta: Der findes ikke et officielt estimat for tilskuertallet, men overbliksfotos, som er taget på samme sted og tidspunkt i indsættelsen af Obama og Trump, efterlader ingen tvivl om, at der var markant flere mennesker ved Obamas indsættelse. Det bakkes op af, at omtrent dobbelt så mange brugte metroen i Washington D.C. på dagen for Obamas indsættelse. Trumps folk har siden sagt, at publikum også inkluderede tv-seere og folk, som fulgte med via internettet, men selv hvis de tal tælles med, har Trump stadig ikke det største publikum.

