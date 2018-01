Tjekkiets regering træder tilbage efter tabt tillidsafstemning Parlamentet vender ryggen til rigmanden Andrej Babis, der ofte er blevet er kaldt for Tjekkiets Donald Trump.

Tjekkiets mindretalsregering under ledelse af premierminister Andrej Babis trådte onsdag tilbage, efter at den havde tabt en tillidsafstemning i parlamentet.

Ved afstemningen, der fandt sted sent tirsdag, vendte et flertal ryggen til rigmanden Babis, der ofte er blevet er kaldt for den tjekkiske Donald Trump.

Babis bliver beskyldt for at have svindlet med EU-midler, da han var forretningsmand.

Præsident Milos Zeman, som er en af Babis allierede, har netop vundet første runde af et præsidentvalg, hvis anden runde afvikles 26. og 27. januar.

Zeman har lovet at give Babis endnu en chance for at danne regering, hvis han kan vinde den nødvendige opbakning i parlamentet.

Siden parlamentsvalget i oktober sidste år har Babis, der leder det indvandringskritiske parti ANO, haft problemer med at danne en regering.

Partiet har ført valgkamp på et program, hvor antikorruption, anti-euro og antiindvandring har været de dominerende punkter.

ANO fik ved efterårets valg 78 pladser i parlamentet, som har 200 medlemmer.

Ved tillidsafstemningen var det kun de 78 ANO-medlemmer, der stemte for regeringen, mens 117 stemte imod.

Potentielle koalitionspartnere har lagt afstand til den slovakisk-fødte milliardær Babis. De er blandt andet skeptiske over for hans kommunistiske fortid og reagerer også på beskyldningerne om svindel med EU-midler.

Den 73-årige Zeman, der har siddet på præsidentposten siden 2013, skal op imod den liberale kandidat Jiri Drahos i anden runde af præsidentvalget. Mens Zeman har været præsident, er landet blevet mere opsplittet.

Han er modstander af EU's sanktioner mod Rusland, fortaler for et tættere forhold til kineserne og tilhænger af en meget stram indvandringspolitik.Samtidig har Zeman sagt, at han støtter en afstemning om Tjekkiets fortsatte medlemskab af EU, som han de seneste år i stigende grad har kritiseret.

Jiri Drahos er videnskabsmand, og han har har ført valgkamp på at gøre op med Zemans mere venlige tone over for russerne og rykke tættere sammen med EU og Nato.

ritzau