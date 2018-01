Macron vil tvinge May til at tage flere migrantbørn Frankrig vil bruge Brexit til at tvinge briterne til at gøre indrømmelser. Brexit-forhandlinger skal også tage højde for franske ønsker, siger Macron.

Pressemeddelelsen om præsident Emmanuel Macrons møde i morgen med premierminister Theresa May taler sit eget tydelige sprog.

Ifølge den franske version skal samtalerne i Sandhurst i det sydlige England blandt andet dreje sig om situationen ved den fælles fransk-britiske grænse i Calais i Frankrig, mens den britiske version kun taler om forsvars- og sikkerhedspolitik.

Den dag, vi opsiger aftalen, bliver migranterne stoppet på den engelske side af Kanalen og ikke i Calais

Men Theresa May kommer ikke uden om det. Franskmændene vil ikke gå så vidt som at opsige aftalen fra 2003 om fransk kontrol ved grænsen, men de stiller nye betingelser, og med udsigten til Brexit 29. marts næste år står Emmanuel Macron stærkt over for Theresa May.

»Den dag, vi opsiger aftalen, bliver migranterne stoppet på den engelske side af Kanalen og ikke i Calais«, siger en fransk diplomat.

Men dette perspektiv, som er et rædselsscenarie for den britiske regering, er ikke aktuelt nu, tilføjer diplomaten. I første omgang vil franskmændene presse Theresa May til indrømmelser.

»Jeg håber, at vi kan tilføje nye elementer til den eksisterende aftale. Det omhandler konkrete forholdsregler, som briterne skal deltage i finansieringen af. Det gælder også spørgsmålet om at modtage flere flygtninge og ikke-ledsagede mindreårige børn«, siger indenrigsminister Gérard Collomb til avisen Le Parisien.

Især det sidste er et ømt punkt for den britiske regering. For få dage siden protesterede formændene for det britiske råd for børns rettigheder mod regeringens beslutning om ikke længere at modtage uledsagede flygtninge- og migrantbørn.

»Vi beder regeringen om omhyggeligt at tænke over de store vanskeligheder, som tusindvis af uledsagede flygtningebørn i Europa møder i form af risiko for udbytning og menneskehandel«, hedder det i henvendelsen til regeringen.

Et ubelejligt tidspunkt

Sidste år antydede den britiske regering, at den var villig til at modtage 3.000 børn fra asylcentre i Europa, men kun omkring 350 har fået adgang til Storbritannien under en særordning, som nu er ophævet.

På den baggrund kommer de franske krav på et meget ubelejligt tidspunkt for Theresa May, hvis politiske bagland og de fremmedfjendtlige frokostaviser fører kampagne mod en ’invasion’ af migranter.

Den franske præsident har også store interesser på spil.

Han besøgte mandag Calais, hvor omkring 400 flygtninge og migranter stadig venter på en chance for at nå Storbritannien. Ifølge de humanitære organisationer i området er tallet endnu større, og dertil kommer større grupper i andre franske havne ved Kanalen og omkring Zeebrügge i Belgien.

Blandt dem er mange børn, og de humanitære organisationer har siden evakueringen af den såkaldte Jungle i Calais i oktober sidste år appelleret til regeringen om at etablere centre eller i det mindste lade migranterne i fred, når de overnatter i nedlagte bygninger eller telte.

Især børnenes skæbne giver regelmæssigt anledning til reportager og polemik om regeringens udlændingepolitik, som flere af præsidentens tidligere nærmeste rådgivere betegner som umenneskelig og uværdig i et indlæg i avisen Le Monde.