USA vil blive i Syrien i lang tid Præsident Donald Trump vil ikke begå samme fejl, som USA gjorde ved at trække sig helt ud af Irak i 2011.

USA vil forblive i Syrien for at sikre, at Islamisk Stat ikke genopstår og for at modvirke iransk indflydelse. Og for i det hele taget at hjælpe med at få bragt borgerkrigen frem til en afslutning.

Det fastslår den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, ifølge BBC. Han understreger samtidig, at præsident Donald Trump ikke ønsker 'at begå de samme fejl, som da de amerikanske styrker forlod Irak i 2011'.

Tillerson siger, at USA ikke danner en ny styrke i Syrien, som flere medier har skrevet i de seneste dage. USA vil snarere forsøger sikre, at lokale militser og grupper vil kunne forsvare sig selv.

Tillerson, der onsdag talte på Stanford Universitetet nær San Francisco, siger, at det var beslutsom handlen fra præsident Trumps side, der accelererede nedkæmpelsen af Islamisk Stat, som dog ikke er endeligt besejret endnu.

Han gentager, at USA er imod den syriske præsident, Bashar al-Assad, som bør gå af.

»Assads regime kontrollerer i dag halvdelen af Syrien«, siger Tillerson. Han fastslår, at USA er mest fokuseret på, at IS ikke genopstår.

En talskvinde for USA's udenrigsministerium siger, at Tyrkiet også bør fokusere på nedkæmpelsen af IS. Ligesom Tyrkiet bør afstå fra at angribe kurdiske militsfolk i Afrin i det nordlige Syrien.

Tillerson pointerer videre, at USA ønsker krigen i Syren afsluttet i en FN-ledet proces. Den skal føre til et forenet, uafhængigt Syrien uden Assad og med begrænset iransk indflydelse.

Der skal på den måde skabes betingelser for, at flygtningene kan vende hjem.

ritzau