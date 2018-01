Guide til Davos: Til møde med eliten

Hvad er Davos?

Davos er en lille schweizisk alpeby, der er kendt som et eksklusivt skisportssted.

Men siden 1971 har det også været værtsby for det årlige møde i World Economic Forum. Det omtales normalt som Davos-mødet.

Mødet tiltrækker i år 2.500 deltagere, heraf mange fremtrædende statsledere, topchefer i verdensomspændende virksomheder, forskere, græsrodsfolk og internationale kulturpersonligheder fra omkring 110 lande.

I år åbner årsmødet officielt om aftenen mandag 22. januar og slutter fredag 26. januar.

Hvad er formålet?

World Economic Forum er en privat organisation, hvis officielle formal er at ‘’forbedre verdens tilstand’’. Det sker ved at knytte forbindelse mellem centrale aktører fra hele verden fra det politiske lov, erhvervslivet, pensionskasser, internationale græsrodsorganisationer, universiteter og kulturlivet.

Foto: Laurent Gillieron/AP Klaus Schwab er manden bag World Economic Forum

Organisationen blev oprindelig stiftet i 1971 som European Management Forum, men fik sit nuværende navn i 1987. Den har hovedkvarter i Geneve og blev stiftet af den nu 79-årige tysker Klaus Schwab, der startede sin karriere med doktorgrader i først økonomi og siden ingeniørfaget.

I 2015 omsatte WEF for 315 millioner kroner i forbindelse med dét års Davosmøde.

Foto: Gian Ehrenzeller/AP De sidste forberedelser til Davos-mødet.

Hvad diskuterer man?

World Economic Forum (WEF) sætter hvert år et hovedtema.

I år er temaet En fælles fremtid i en fragmenteret Verden.

Op til årsmødet udgiver WEF en årsrapport, der på basis af interviews med omkring 1000 eksperter fra hele verden udpeger årets største udfordringer. Dette års rapport peger bl.a. på truslerne i en verden, hvor magtfulde ledere som USA’s præsident Trump sætter nationale interesser over samarbejde. Efter at han har trukket USA ud af den internationale klimaaftale er frygten for effekterne af klimaforandringer strøget til tops som den største trussel lige nu, men også den stigende sociale ulighed er et toppunkt.

Den såkaldt Fjerde Industrielle Revolution med robotter, big data og unstig intelligens har været et andet bærende tema i de senere år.

Er det ikke bare de riges klub?

Både ja og nej. World Economic Forum inviterer en række aktører, men de store virksomheder må betale op til 3,8 millioner kroner for partner- og medlemskab. Så jo….der er mange stenrige og meget succesrige erhvervsfolk til stede, men altså også mange fremtrædende forskere, græsrødder, embedsfolk, politikere og mediefolk, der er personligt inviterede. Derfor har man en særlig mulighed for at skabe netværk og sætte fingeren på pulsen sammen med ledere, der virkelig betyder noget.

Foto: Markus Schreiber/AP En sikkerhedsvagt uden for det store konferencecenter i Davos.

Så alle er lige?

Det er nok så meget sagt...

Ens adgangsforhold afgøres af det adgangspas, man får om halsen ved sin registrering. De dyreste drenge og pi'r kan deltage i alt - og har ofte betalt dyrt for det, mens andre må nøjes med begrænsede adgangskort.

Der er både store plenumtaler af statsledere, som alle kan komme til, hvis der altså er plads (når Donald Trump taler fredag bliver det med garanti vildt udenfor..og mindre og mere eksklusive sessioner.

Men man mødes på kryds og tværs i de minibusser, der kører rundt mellem hoteller og konferencesteder, i det enorme konferencecenter eller til middage.

Du kan ofte kende deltagerne på tre ting: De bærer enten deres pas om halsen, en syntetisk taske med påskriften World Economic Forum eller en slags pigge, man kan spænde på skoen for ikke at glide i sneen.