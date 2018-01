Cataloniens parlamentsformand: Puigdemont skal være præsident Parlamentet i Barcelona kan udpege den mand, Madrid vil have anholdt, til leder af Catalonien. Han er den eneste, partierne peger på.

CATALONIEN Region i det nordøstlige Spanien med Barcelona som hovedby. Området har 7,2 mio. indbyggere, hvoraf cirka halvdelen er spaniere, der er flyttet til regionen. Catalonien har været en del af Spanien siden landets samling i 1479, til at begynde med med egne domstole og institutioner. Under Franco-diktaturet blev Catalonien undertrykt og det catalanske sprog forbudt. Efter Francos død og genindførelsen af demokrati i Spanien fik Catalonien atter selvstyre. Siden har en aktiv selvstændighedsbevægelse arbejdet målrettet på at løsrive landet. I efteråret gennemførte lokalstyret en folkeafstemning om selvstændighed, som de spanske myndigheder forsøgte at forhindre. Siden erklærede separatistlederen Carles Puigdemont landet selvstændigt. Det blev erklæret ulovligt af centralregeringen, der har fængslet flere løsrivelsesfortalere og gennemtvunget nyvalg til parlamentet i Barcelona. Der er betydelig opbakning til løsrivelse i Catalonien, men selvstændighedsbevægelsens ønsker strider mod den spanske forfatning. Vis mere

Formanden for Cataloniens selvstyreparlament, Roger Torrent, foreslår, at Carles Puigdemont udpeges som præsident for regionen.

Det sker på et tidspunkt, hvor Puigdemont er på besøg i København og hvor de spanske myndigheder ifølge landets medier har bedt en dommer om at udfærdige en europæisk arrestordre på den catalanske selvstændighedforkæmper.

I en tale i parlamentet har formanden for parlamentet i Barcelona peget på Puigdemont som den mand, der skal stå i spidsen for at danne regering efter valget i regionen lige før jul.

»Jeg har konsulteret parlamentsgrupperne og kan bekræfte, at den eneste kandidat, der er peget på, er Carles Puigdemont«, erklærer Torrent ifølge spanske medier.

»Jeg er opmærksom på Puigdemonts juridiske og personlige situation og på, at han absolut er berettiget til at være kandidat«, tilføjer parlamentsformanden.

Omvalg gav separatistvalg et lille flertal

Valget i slutningen af december blev gennemtvunget af centralstyret i Madrid som en reaktion på, at det tidligere selvstyre gennemførte en folkeafstemning om løsrivelse og erklærede Catalonien selvstændigt.

Nyvalget til parlamentet gav tilhængere af større selvstændighed eller decideret løsrivelse af regionen et lille flertal.

Roger Torrent ser den eksilerede separatistforkæmper som en legitim leder af Catalonien. Men samtidig inviterer han den spanske regeringsleder Rajoy til forhandlinger om situationen i regionen og det, han ser som en undertrykkelse af den catalanske løsrivelsesbevægelses frontfigurer.

»Otte parlamentsmedlemmer har set deres ret til at at repræsentere de borgere, der har valgt dem, blive tilsidesat«, mener formanden for parlamentet.

Han bebuder, at han vil forsøge at få lov at tale med de catalanske politikere, spanierne har fængslet.

Selv om Carles Puigdemont burde have parlamentarisk immunitet i Spanien, så er den ophævet af myndighederne i Madrid.