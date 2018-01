Højesteret i Madrid afviser at kræve catalansk leder anholdt Der kommer ikke nogen europæisk arrestordre med Carles Puigdemonts navn på.

CATALONIEN Region i det nordøstlige Spanien med Barcelona som hovedby. Området har 7,2 mio. indbyggere, hvoraf cirka halvdelen er spaniere, der er flyttet til regionen. Catalonien har været en del af Spanien siden landets samling i 1479, til at begynde med med egne domstole og institutioner. Under Franco-diktaturet blev Catalonien undertrykt og det catalanske sprog forbudt. Efter Francos død og genindførelsen af demokrati i Spanien fik Catalonien atter selvstyre. Siden har en aktiv selvstændighedsbevægelse arbejdet målrettet på at løsrive landet. I efteråret gennemførte lokalstyret en folkeafstemning om selvstændighed, som de spanske myndigheder forsøgte at forhindre. Siden erklærede separatistlederen Carles Puigdemont landet selvstændigt. Det blev erklæret ulovligt af centralregeringen, der har fængslet flere løsrivelsesfortalere og gennemtvunget nyvalg til parlamentet i Barcelona. Der er betydelig opbakning til løsrivelse i Catalonien, men selvstændighedsbevægelsens ønsker strider mod den spanske forfatning. Vis mere

Den spanske Højesteret vil ikke udstede nogen arrestordre på Carles Puigdemont.

Den afviser et krav fra anklagemyndigheden om at genudstede den europæiske arrestordre, der pålægger EU-landene at anholde og udlevere manden til Spanien.

Dommer Pablo Llarena har forkastet anmodningen fra anklagemyndigheden, fremgår det af spanske medier.

Dermed slipper de danske myndigheder ud af en potentiel kattepine: Den catalanske selvstændighedsforkæmper er i København, hvor han blandt andet besøger Københavns Universitet og folketingsmedlemmer fra Udenrigspolitisk Nævn.

Havde Højesteret besluttet at genudsende arrestordren, så havde myndighederne i Danmark ikke andet valg end at anholde Puigdemont og gå i gang med at forberede en udlevering af ham til Spanien. Madrid har tidligere anklaget ham for tilskyndelse til oprør og for misbrug af offentlige midler og ikke lagt skjul på, at man gerne vil have fat i manden.

Lokalpolitikere vil have Puigdemont som præsident

Afvisningen fra dommer Llarena kommer kort efter meddelelsen om, at formanden for det catalanske selvstyreparlament peger på Puigdemont som kommende præsident for regionen.

Der er ikke, vurderer dommeren i sin kendelse, ændret på de omstændigheder, der i december førte til, at det spanske krav om en anholdelse og udlevering blev stillet i bero.

I dag har det catalanske parlament peget på den eksilerede politiker som en kommende præsident for regionen, men ønsket afvises af centralregeringen i Madrid. Den vil kun tillade deltagelse i lokalstyret af personer, der er til stede landet.

Carles Puigdemont og flere andre af løsrivelsesbevægelsens stemmer er i øjeblikket i eksil uden for Spanien. Nogle af dem er indvalgt i parlamentet, men kan ikke deltage direkte i møderne i Barcelona, Cataloniens hovedby.