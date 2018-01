Paven undskylder sin »slag i ansigtet«-udtalelse om ofre for præsters seksuelle overgreb Paven har i dag beklaget sit ordvalg i den støtte, han udtalte til en chilensk biskop, der er beskyldt for at have kendt til seksuel misbrug. Men støtten - den fastholder han.

Det var egentlig ment som en undskyldningstur, da paven i sidste uge rejste til Chile. Han ville udtrykke sin medfølelse med ofre for seksuelle overgreb i den katolske kirke i Chile.

På den måde håbede han at mildne den chilenske offentligheds syn på den katolske kirke, og måske sagtne det frafald, den oplever flere steder i verden, efter talrige sager om pædofili og seksuelt misbrug.

I stedet fik han udtrykt sig dårligt, har han nu indrømmet.

Den uheldige udtalelse faldt sidst på besøget, og handlede om en chilensk biskop, der er beskyldt for at have været vidende om den tidligere præst Fernando Karadimas overgreb.

For dem er det et slag i ansigtet at høre paven sige, at det er deres ansvar at komme med beviser Pave Frans

»Den dag de giver mig beviser mod biskop Barros, vil jeg udtale mig. Men der er ikke et eneste bevis imod ham. Det er ren spekulation og rygter. Forstår I det?«, sagde pave Frans til de tilstedeværende journalister.

Men i dag undskylder han den bemærkning, og siger, at han må beklage brugen af ordet 'bevis', da det har såret præstens ofre.

»Det sårede mange ofre for misbrug. Jeg ved, hvor meget de lider. For dem er det et slag i ansigtet at høre paven sige, at det er deres ansvar at komme med beviser«, sagde han.

Undskyldningen kommer efter flere dages hård kritik af hans forsvar for biskoppen Juan Barros.

Mistænkt for at have kendt til præsts overgreb

Både en chilensk dommer og Vatikanet afgjorde i 2011, at de anklager, der er fremført mod præsten Fernando Karadima, er troværdige. Overgrebene fandt sted over en periode, der startede i 1980'erne.

Som om jeg kunne have taget en selfie eller et billede, mens Karadima misbrugte mig og andre, og Juan Barros stod og så det hele Juan Carlos Cruz, misbrugt af præst

Men da beslutningen blev truffet, var det blevet for sent at retsforfølge præsten. Han er dømt til 'livstid af bønner og anger' af den katolske kirke, og er blevet forment adgang til rollen som præst og enhver anden lederrolle inden for kirken.

Biskoppen Juan Barros var i sin tid en slags protegé for den tidligere præst, og der har været fremsat flere anklager om, at han kendte til overgrebene, mens de fandt sted, og aldrig handlede. Nogle af anklagerne mod Barros er kommet fra vidner, som er blevet fundet troværdige i deres anklager mod Karadima.

Pave Frans startede sit besøg i Chile med at undskylde for Karadimas overgreb og sagde, at han følte »smerte og skam« over den skade præsten har forvoldt sine ofre. Men han nægtede at mødes med dem.

Vatikanet og den katolske kirke støtter fortsat Barros.

Flere af Karadimas ofre har offentligt udtrykt deres vrede over den støtte.

Efter pavens fortalelse under det chilenske besøg, skrev Juan Carlos Cruz, et af ofrene der offentligt har anklaget Barros for sin medskyld, på Twitter:

»Som om jeg kunne have taget en selfie eller et billede mens Karadima misbrugte mig og andre og Juan Barros stod og så det hele«, og tilføjede:

»De her mennesker er i sandhed vanvittige, og paven taler om forsoning til ofrene. Intet har ændret sig, og hans efterspørgsel efter tilgivelse er tom«.