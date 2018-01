Da kinesisk politi nappede svensk boghandler i et tog, blev det til storpolitik Anholdelsen af Gui Minhai er blevet til en diplomatisk krise mellem EU og Kina. Kinesisk regeringsavis skriver, at Vesten skal blande sig udenom.

Kinas dramatiske anholdelse af en internationalt kendt svensk-kinesisk boghandler lørdag har udviklet sig til en diplomatisk krise. Sverige har nu officielt protesteret til Kinas regering og får fuld støtte af EU.

»Vi forventer, at de kinesiske myndigheder øjeblikkelig løslader Gui Minhai fra fængsling og tillader ham at blive genforenet med sin familie for at få konsulær bistand og lægehjælp, som han har ret til«, lød det onsdag fra EU's ambassadør i Beijing, Hans Dietmar Schweisgut, på et pressemøde.

Den svenske udenrigsminister, Margot Wallström, sagde tirsdag til svenske medier, at Sverige arbejder »døgnet rundt« for at få Gui løsladt, og at hun har indkaldt den kinesiske ambassadør til et møde. Svenske medier som Dagens Nyheter kalder konsekvent hans forsvinden for en »bortførelse«.

Drama på toget

Det gik da også dramatisk for sig, da Gui Minhai lørdag pludselig forsvandt, hvis man skal tro den eneste beretning om den, som kommer fra hans datter Angela Gui.

Til Sveriges Radio har hun fortalt, at hendes far sad på et tog på vej mod Beijing, da omtrent ti civilklædte betjente steg på ved en station og anholdt ham. Gui Minhai var på vej til den svenske ambassade i hovedstaden for at blive undersøgt for en sjælden nervesygdom.

Derfor sad der ifølge datteren også to svenske diplomater på toget med deres landsmand. Det bekræfter Margot Wallström i en skriftlig erklæring.

»Gui Minhai var, da han blev arresteret, ledsaget af diplomatiske ansatte, som bidrog med konsulær assistance til en svensk statsborger med behov for lægehjælp. Det er fuldstændig i overensstemmelse med grundlæggende internationale regler, der giver os ret til at give vores statsborgere konsulær støtte«, lyder det i den - efter diplomatiske standarder - temmelig skarpt formulerede erklæring.

Kritik af partitoppen

Når der er så massiv interesse for sagen, er det ikke kun, fordi Gui Minhai blev svensk statsborger for to årtier siden, men fordi han er med i boghandelen Causeway Books i Hongkong, der blev kendt for at sælge bøger, der var forbudt i selve Kina.

I efteråret 2015 var Gui Minhai angiveligt selv ved at arbejde på en kritisk bog om Kinas ministerpræsident, Xi Jinping, da han sammen med fire andre nøglepersonerne i Causeway Books pludselig forsvandt og dukkede op i kinesiske fængsler. I januar og februar meddelte Kina, at de alle var anholdt i forbindelse med efterforskningen af et trafikdrab i den østkinesiske by Ningbo 11 år tidligere: Gui Minhai skulle efter sigende have været beruset og have ført bilen.

Gui Minhai tilstod i januar 2016 sin forbrydelse på tv. En tilståelse, der »manglede troværdighed«, som Human Rights Watch tørt konstaterede.

Han blev endelig løsladt i oktober 2017, men blev beordret til at holde sig i sit gamle hjem i Ningbo. Det var på togturen fra Ningbo til Beijing, han blev anholdt.